Mig centenar de gironellencs segueixen la lliçó d'història de la guerra i l'Holocaust

Recuperar la memòria històrica i commemorar les víctimes de l'Holocaust. Aquest ha estat l'objectiu dels actes que s'han fet durant una setmana a Gironella i que es van tancar ahir amb la ruta Gironella i els escenaris de la guerra, un recorregut pel nucli antic guiat per la historiadora Rosa Serra i el professor de filosofia Xavier Valls. Una cinquantena d'assistents van seguir amb atenció la lliçó dels dos experts, que van repassar com es va viure a la vila la Segona República (1931) i la Guerra Civil (1936-1939), així com les conseqüències de l'Holocaust.

Serra i Valls van explicar que «van ser uns anys durs a Gironella», població on els treballadors s'havien organitzat més i millor durant els anys que van precedir la proclamació de la Segona República. El conflicte social es va accentuar en el període republicà i la violència revolucionària va provocar nombroses morts en temps de guerra. La rebel·lió militar va esclatar el juliol del 1936, i Gironella també en va patir les conseqüències, amb assassinats cada nit durant mesos.

El conflicte es va allargar fins al gener del 1939, quan les tropes franquistes també van entrar a Gironella, els republicans van oposar resistència a les tropes i hi va haver vuit morts. Alguns van morir durant la guerra, altres van ser empresonats o afusellats pel règim franquista, i uns quants es van exiliar i van haver de viure peripècies diverses com la participació a la resistència francesa o l'internament en camps de concentració nazis. Alguns gironellencs hi van morir.

En aquest context, l'Ajuntament de Gironella ha organitzat la Setmana Internacional de Víctimes de l'Holocaust amb un seguit d'actes d'homenatge que han tingut molt bona acceptació, segons el regidor de Cultura, Lluís Vall: «Hi ha hagut molt bona afluència de públic, n'estem molt contents. Això demostra que hi ha interès per la història, i per contribuir a recuperar la memòria històrica i la dignitat de les persones que van ser víctimes de la guerra i de l'Holocaust». A part de la ruta guiada d'ahir, la setmana passada es van fer xerrades, projecció d'una pel·lícula, teatre i l'exposició fotogràfica De Gironella a Mauthausen, al passeig de Cal Metre, un espai que des de fa anys el consistori dedica als projectes de memòria històrica que impulsa. El 2019 s'hi van col·locar set Stolpersteine, les llambordes que recorden els deportats a camps de concentració, i és previst que el maig se'n col·loquin tres més, amb els tres noms de gironellencs deportats que queden per dignificar.

Als actes d'homenatge a les víctimes de l'Holocaust s'hi han implicat alumnes de l'institut Pere Fontdevila de Gironella, que treballen en el projecte Gironella-Mauthausen. «És un programa de memòria històrica molt interessant. El vam començar a Manresa i ja s'està fent a set instituts de la Catalunya Central», va recordar el professor Xa-vier Valls, un dels impulsors.

La historiadora Rosa Serra va cloure la ruta d'ahir amb un missatge: «Les guerres es produeixen per la suma d'incomprensions, d'odis, rivalitats, falta de diàleg i de valors democràtics. Aquest no ha de ser el camí, sinó el compromís de col·laboració per la pau».