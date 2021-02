Les escoles de dansa de Manresa impulsen una moció per reclamar solucions per als centres de formació no reglada

Els directors de les quatre escoles de dansa de Manresa, Laura Bataller Arola (Escola de Ballet Olga Roig), Julieta Soler (Escola de Ballet Julieta Soler), Roser Soler Esmet (Escola de Ballet Roser) i Pablo Testa Grosbaum (Ballet Clàssic Manresa), han decidit impulsar una moció de suport als centres de formació no reglada davant de la complexa situació en què es troba el sector a causa de les restriccions vinculades a la covid-19. L'objectiu és aconseguir un suport ampli a aquesta iniciativa que inclogui la resta de professionals i empreses que treballen en l'àmbit de les activitats extraescolars i de lleure de la comarca del Bages. La moció la preveuen presentar al ple municipal de l'Ajuntament de Manresa d'aquest mes de febrer i, posteriorment, a d'altres municipis de la comarca del Bages.

Com expliquen els impulsors a través d'un comunicat, la iniciativa vol deixar constància de les "dificultats que tenen els centres de formació no reglada per mantenir la seva activitat". Recorden que només han pogut recuperar parcialment la presencialitat durant dos dels darrers onze mesos. Les limitacions imposades per les autoritats els han obligat sovint a traslladar-la a un entorn online, desvirtuant, en bona part, la seva essència. També subratllen l'esforç que han fet la majoria de centres per adaptar les seves instal·lacions i funcionament a les noves circumstàncies sanitàries per tal de dur a terme la seva activitat de manera segura per a la salut tant dels alumnes com del professorat. Un esforç que, tanmateix, "ha servit de ben poc ja que en aquests moments, sense possibilitat de fer classes presencials, molts veuen perillar el seu futur".

Les empreses, col·lectius i professionals que treballin en centres de formació no reglada que vulguin sumar-se a la moció poden sol·licitar més informació i l'accés al formulari d'adhesió a l'adreça mociomanresa@gmail.com abans del 5 de febrer.