Eva Baltasar guanya el Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any per 'Boulder'

L'escriptora Eva Baltasar ha guanyat la quarta edició del Premi Òmnium a la Millor Novel·la de l'Any per 'Boulder', publicada per Club Editor, i l'ha rebut de mans del president d'Òmnium, Jordi Cuixart, qui ha participat en l'acte d'entrega a la Sala Hiroshima. Aquesta ha estat la primera vegada que Cuixart ha entregat el premi. Baltasar ha afirmat, abans de citar el poema 'Veu' de Walt Whitman, creu "en la sacralitat de la veu" perquè creu en "la sacralitat de la paraula, les paraules de les quals està feta una llengua i una literatura". Les altres dues obres finalistes al premi, dotat amb 20.000 euros per a l'autor i 5.000 per a promoció, eren 'La drecera', de Miquel Martín i Serra, i 'La mar rodona', de Sebastià Perelló.