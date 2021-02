Manresa es queda sense estrenes de cinema per primer cop en 30 anys

La pandèmia està deixant imatges insòlites i situacions inèdites. Una d'elles, la manca total d'estrenes cinematogràfiques. Aquest cap de setmana, per primer cop en més de tres dècades, Manresa no tindrà cap pel·lícula d'estrena a la cartellera. Però no en tindrà Manresa ni en tindran enlloc: l'únic títol nou que arribarà divendres als escassos cinemes oberts -si no hi ha canvis- serà el documental La pintora y el ladrón, de Benjamin Ree. Com ahir explicava Jordi Padró, conseller delegat d'Espectacles Padró i Cabot SL, responsable de l'explotació dels cinemes Bages Centre, «des de l'aparició dels multisales al país, això no havia passat mai». A Manresa, el primer multicinemes va ser el desaparegut Atlàntida -al passeig de Pere III-, que el juny del 1988 s'inaugurava amb tres sales que s'afegien al cinema que havia obert portes l'agost del 1977.

Bages Centre es nodrirà, com la resta de sales, de títols recuperats. De fons d'armari. Així, aquest divendres, a Manresa es podrà tornar a veure l'emblemàtica Deseando amar, de Wong Kar-Wai, en el vintè aniversari de la seva estrena i reposicions de pel·lícules com La boda de Rosa, d'Icíar Bollaín, una de les favorites dels Goya, amb 8 nominacions; o La vampira de Barcelona, de Lluís Danés, que aspira a 14 Gaudí. De fet, el febrer es presenta quasi com un desert quan, paradoxalment, «era un dels mesos més potents amb les estrenes dels Oscars», apunta Jordi González, gerent del multisales. La propera estrena «amb cara i ulls» no arribarà, expliquen, fins al 5 de març. Serà Raya y el último dragón, de Disney que es veurà a la vegada als cinemes i a la plataforma.

La manca d'estrenes potents -ajornades com el darrer Bond o traslladades a les plataformes- s'arrossega des de la reobertura majoritària de les sales el passat mes de juny. Una minvadíssima oferta que se suma a les restriccions com el confinament municipal, la reducció de la capacitat i el toc de queda. Un còctel explosiu que ha fet que en les darreres setmanes el degoteig de cinemes que han decidit abaixar la persiana -inicialment de manera temporal- arribi al 70 % a l'estat, segons la Federació de Cinemes d'Espanya. «El sector està molt tocat», apuntava ahir Padró que té clar que, de moment, el multicinemes manresà continuarà obert de dimecres a diumenge: «O et resignes o tanques i nosaltres aguantarem fins que puguem. Per la part econòmica ja hauríem abaixat la persiana. No se si és romanticisme però sí ganes d'oferir un servei».