Bages Centre recupera un dels millors títols de Wong Kar-Wai

La sala 3 del multicinemes Atlàntida estrenava el 16 de febrer del 2001, fa pràcticament 20 anys, Deseando amar (In the Mood of Love), la celebrada pel·lícula del realitzador de Hong Kong Wong Kar-Wai (1958). Avui, la sala 6 de Multicinemes Bages Centre de Manresa recupera un dels títols considerat unànimement com un dels millors d'un creador dotat d'un poderós estil visual i intensitat dramàtica. La versió restaurada de Deseando amar (4K), per celebrar les seves dues dècades, s'hauria d'haver projectat en el darrer Festival de Canes, suspès per la pandèmia. Allí, en l'edició del 2000, la pel·lícula s'enduia el premi al millor actor (Tony Leung) i el gran premi tècnic. I si la recuperació per a la pantalla gran ja estava prevista, el que ha provocat la pandèmia és que aquest cap de setmanes les estrenes brillin per la seva absència i les sales es nodreixin de reposicions. Una oportunitat per revisitar -o veure per primera vegada- títols emblemàtics del setè art com el del director asiàtic del qual arribaran al llarg del 2021 quatre pel·lícules més: Chungking Express, Fallen Angels, Happy Together i 2046, aquesta darrera ja en cinemes.

Hong Kong, 1962. Li-Zhen, la secretària d'una companyia d'exportació, coneix el nou inquilí de l'edifici on viu, Chow, el cap de redacció d'un diari. Entre ells sorgeix una estreta amistat; una complicitat que s'intensificarà quan sàpiguen que les seves parelles són amants... Un bellíssim poema d'amor escrit a través de la càmera d'un director que fa aflorar la sensualitat i la tristesa de dues de les estrelles més populars del Hong Kong del canvi de segle, Maggie Cheung i Tony Leung.

Pressionat per la censura xinesa, que el va obligar a modificar el guió original, el director va rodar al llarg de quinze mesos el que ara fa vint anys el crític de cinema d'aquest diari, Jordi Bordas, definia com una «epopeia íntima més suggeridora que explícita, en què es va desprendre de la part del metratge original que concreta la passió dels protagonistes».