«Hache», rodada a Manresa, estrena avui la segona temporada a Netflix

Quasi un any i mig després de la primera temporada d'Hache, Netflix estrena avui la segona part d'una sèrie que ha tingut en Manresa un dels seus platós principals. Una ciutat reconvertida en la Barcelona dels seixanta quan el tràfic d'heroïna es trobava en el seu punt més àlgid. Amb un Passeig de Pere III emulant la Rambla i alguns dels decrèpits carrerons del Barri Antic simulant el Raval, els productors (Weekend Studio) van trobar l'aparador perfecte.

La segona temporada va començar el rodatge a la capital del Bages el gener del 2020, amb la previsió que arribés a la plataforma a final d'any. La pandèmia va fer capgirar dates i filmació i la sèrie va acabar el rodatge a Manresa el passat mes de juny. Havia començat amb un casament a l'església del Carme i un robatori a la travessia dels Drets quan la covid-19 no formava part de les nostres vides i acabava un calorós dia de juny amb una festa major al pati del Casino, amb mascaretes, proves PCR i estrictes mesures de seguretat.

Amb 8 episodis d'una hora aproximada de durada, la trama se situa un any després del final de la primera entrega. Hache (d'Helena, paper que interpreta Adriana Ugarte) es converteix en l'hereva de l'organització criminal de tràfic d'heroïna que liderava Malpica (Javier Rey, en la primera temporada) i s'enfronta a una nova vida. Haurà de convèncer el gàngster Lucky Luciano que ella pot fer-se càrrec del negoci i prendre decisions. Una història de supervivents, amb violència i sexe, que recorda la crua i fosca estètica del cinema negre nord-americà. Com en la primera part, l'empresa del manresà Carles Garriga, Spotcar, va proveir el rodatge de la sèrie amb una flota formada per una cinquantena de vehicles d'època.

Dirigida novament per Jorge Torregrossa i Fernando Trullols, aquesta segona manté en el repartiment Adriana Ugarte (Hache) Eduardo Noriega (inspector Vinuesa), Marc Martínez (Arístides), Pep Ambròs (Julio Senovilla) i Ingrid Rubio (Celeste) i incorpora Anna Moliner (Mirta), Marcel Borràs (Ventura) i Samuel Viyuela (Mateo, el germà d'Hache).

La primera temporada es va estrenar mundialment l'1 de novembre del 2019 i es va convertir en la desena producció més vista de la plataforma a l'estat. Segons la paraula de Netflix.