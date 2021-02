Quinze cançons per desfer la troca

No hi cabien a l'estudi del pis de dalt i van haver de baixar al garatge per cantar i tocar prou separats els uns dels altres per respectar la necessària distància de seguretat. Reunits a casa d'un d'ells, al tranquil barri de Vilardordis, Imma Perlacia, Lluís Sarró, Pere Llobet i Carme Grau, com sempre acompanyats de Jordi Torras i Joana Mas, assajaven fa uns quants dies per a un concert que encara no s'albira a l'horitzó però en el qual pensen des de fa mesos. «Mentre només hi pugui anar la gent de Manresa no té gaire sentit anar al Kursaal», apunta Sarró. El quartet de folk T'embolica la troca no té pressa, i ara encara menys que el segon disc -Aire, Terra, Mar- ja és a les botigues i a les plataformes.

«La pandèmia ens va enganxar amb la feina feta, perquè al principi del 2020 ja teníem les masteritzacions i les mescles fetes», apunta el cantant i teclista d'una banda que ha facturat quinze temes on l'optimisme vital es posa al servei del crit d'alerta davant les crisis del nostre temps. Després del seu disc de debut (Toca la troca), el grup treu un treball que manté l'essència i, alhora, mostra algunes traces evolutives.

«Respecte del primer àlbum, en aquest hi podem apreciar una qualitat millor», indiquen els músics. «La sonoritat és una mica diferent si escoltes les cançons amb els auriculars, esdevé més envoltant, és com si estiguessis dins del grup», afegeix Sarró, responsable de proporcionar als temes d'Aire, Terra, Mar aquest to gràcies al treball realitzat amb les mescles.

Pandèmia, disc, concert

Les pantalles van unir el grup durant els dies més durs del confinament i, com també van fer molts altres artistes, van enregistrar una cançó, que van penjar a les xarxes. Malgrat la distància, i amb la tecnologia a favor, van poder continuar assajant i, quan es van relaxat les mesures de confinament, va ser el moment d'enregistrar el videoclip de la cançó que dona el nom al disc, al Cogulló.

I així, pas a pas, esquivant els obstacles, la formació manresana va avançar cap a la culminació del segon disc, en el qual col·laboren Jordi Torras, que toca la guitarra en mitja dotzena de temes, i Joana Mas, que aporta el so de la flauta dolça en una cançó. Aire, Terra, Mar, autoproduït, i enregistrat als Estudis Kay, també s'ha beneficiat del bon fer d'Alba Soler, responsable de les fotografies i del disseny, en aquest segon aspecte juntament amb Adrià Cayuela, i de Nil Sarró, autor del videoclip.

«Quan vam gravar el nostre primer disc, vam explicar que teníem moltes més cançons», anota Sarró: «I ara podem dir el mateix». Pere Llobet afegeix que «l'estil és el mateix, però tenim més compenetració entre nosaltres, hem posat més ritme i hem millorat les cançons». Carme Grau explica que «el que hem buscat és posar-hi als temes coses que trenquin, una melodia, un ritme, un acompanyament més agosarat».

En el camí cap al folk-pop, els temes de T'embolica la troca ara tenen més percussió i sintetitzadors, «una petita transformació», indica Sarró. «La idea, però, és no perdre la nostra essència», puntualitza Imma Perlacia. I és part indestriable d'aquesta identitat una escriptura de les lletres que beu «de la vida», apunta Grau: «Com a persones, anem madurant, i com que tots fem cançons, cadascú hi aboca les seves experiències».

El quartet bagenc sempre ha dit que fa folk amb missatge i, en aquest sentit, Llobet recorda que «avui estàvem assajant un tema del 2007 que diu ´el nostre entorn està malalt' i hem pensat... ´ui!'... ara és el mateix, però pitjor». Grau rebla l'anècdota exclamant que «malalt no, malaltíssim!».

Amb el disc disponible físicament a les taquilles del Kursaal, la botiga d'instruments musicals Solans i el restaurant El Graner, i també a les diverses plataformes digitals gràcies a la gestió de les Cases de la Música, el pas següent és la presentació en concert. «La primera data era el 7 de febrer, però el farem quan hi pugui venir més gent», afirma Sarró, que confia pujar a l'escenari abans de l'estiu. «A partir d'aquí, concretarem un seguit de concerts que tenim emparaulats per col·laborar amb entitats que treballen per les persones», afegeix.