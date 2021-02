La Fira Mediterrània coprodueix el nou Projecte Educatiu de l'Auditori de Barcelona

La Fira Mediterrània de Manresa coprodueix el nou Projecte Educatiu de l'Auditori de Barcelona. Es tracta d' 'Ullclucs', un disc que recupera músiques tradicionals des d'un punt de vista contemporani i que ha estat enregistrat pel segell discogràfic de L'Auditori. El disc és la primera part del projecte que culminarà amb un espectacle familiar i escolar que es podrà veure a L'Auditori de Barcelona el proper mes de maig i a la Fira Mediterrània de Manresa, a la tardor de 2021.

El disc, que compta amb la col·laboració de la Direcció General de Cultura Popular i Associacionisme Cultural del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, es pot escoltar gratuïtament a la plataforma L'Auditori Digital. Està format per vint temes tradicionals catalans que fa temps que s'han deixat de cantar i que Arnau Obiols ha seleccionat i arranjat a partir del llegat de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, institució històrica de la qual se celebrarà el centenari de la seva fundació al llarg del 2022.



Espectacle familiar



'Ullsclucs' s'estrenarà en format de nou espectacle escolar i familiar el proper 11 de maig a la Sala 2 Oriol Martorell de L'Auditori. Està pensat per infants de més de dos anys i, com tots els concerts del Projecte Educatiu, es tracta d'una proposta didàctica global que, a més de les actuacions en directe a L'Auditori, inclou formació per a professorat, formació per a famílies i material pedagògic, també disponible a L'Auditori Digital.

Després de la seva estrena a L'Auditori de Barcelona es podrà veure a la Fira Mediterrània de Manresa a la tardor del 2021.



Música d'Arnau Obiols



Les il·lustracions d' 'Ullsclucs' han estat realitzades per l'artista Inge Nouws. Pel que fa a la música, Arnau Obiols ha estat l'encarregat de seleccionar–la, fer-ne els arranjaments i també de la direcció musical a partir del llegat de l'Obra del Cançoner Popular de Catalunya, institució que es va dedicar a recopilar la música tradicional del territori entre l'inici dels anys 20 del segle passat i la Guerra Civil Espanyola.

El repertori es planteja com una passejada. Es convida a l'oient a tancar els ulls i escoltar els sons i sorolls del seu voltant, sons que generen músiques, que són les que formen aquest repertori. En aquest sentit, als àudios hi ha un munt de gravacions de camp, com passes al bosc, fulles, ocells, sons del mar o sons de ramats pasturant.

Per tal d'apropar el llenguatge d'aquesta música al públic actual, tant els arranjaments com la instrumentació barregen l'element tradicional amb efectes tan contemporanis com els sintetitzadors.