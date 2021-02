L'editorial berguedana El Dimoni Pelut apropa les músiques de la Mediterrània als infants

«Encara que siguem una editorial petita, la nostra voluntat és que els nostres llibres no siguin petits», pontifica l'il·lustrador i dissenyador Lluís Ràfols per resumir la filosofia de l'editorial berguedana El Dimoni Pelut, que acaba de publicar el seu segon llibre il·lustrat, Mediterrània, una mar de músiques (64 pàgines, 19,90 euros), que vol apropar als infants (es recomana a partir de 8 anys) la passió del flamenc, l'alegria de les jotes, la festa a la rumba catalana, el misticisme de la tarantel·la italiana, el lament de les músiques gregues, els sons del desert... I la influència Mediterrània arriba també fins al fado portuguès.

L'editorial El Dimoni Pelut, amb seu a Berga, es va estrenar el desembre del 2019 amb la publicació de L'Atles de les festes del foc dels Pirineus, que il·lustra la diversitat de falles reconegudes per la Unesco que se celebren a 63 pobles, entre les quals Fia-faia de Bagà i Sant Julià de Cerdanyola. Continuant amb la cultura popular i amb ganes d'endinsar-se en el món de la música, ara es proposen «posar el nostre granet de sorra perquè els infants es facin seves músiques que tenen una arrel comuna amb l'objectiu que, tot i que estan vives i en evolució, perdurin en les noves generacions. Els n'oferim un tast perquè tinguin ganes de més», remarca Òscar Vallverdú, coordinador editorial, que afegeix que «també els adults hi poden fer descobertes, com la primera botiga de discos del Magrib, a Orà. Perquè també volem evitar clixés. El repte és enorme perquè als noies i noies de 12 anys els preguntes per la música de la Mediterrània i no saben què contestar... Anem contracorrent».

Així, amb la idea de fer atractiva la música popular, Mediterrània, una mar de músiques proposa fer un volt per les dues ribes del Mare Nostrum, aturant-se a descriure, tant amb píndoles de text com amb profusió d'acolorides i variades il·lustracions, paisatges, instruments, artistes i moltes altres curiositats del flamenc, la jota, la rumba catalana, el fado, la tarantel·la, raï, ta kritikà, el rebétiko, la música àrab i la música sefardita. «Hem fet un pas més perquè el llibre avança am la il·lustració», remarca Vallverdú. Entre els artistes referents (que es mostren caricaturitzats), s'ha fet una tria que barreja tòtems i músics actuals: Amália Rodrigues i Mariza, pel fado; El Botifarra i Carmen París, per la jota... A més, s'hi inclou l'accés a una llista a Spotify amb les cançons a les quals es fa referència. Aquesta vegada el llibre, que ja és a la venda, s'ha publicat també en castellà.

Jordi Alsina, autor dels textos, exposa que el que s'ha intentat reflectir és que «tenim un magma que hem creat en anades i vingudes pel Mediterrani, i cadascú des del seu lloc ha intentat transmetre allò que és a través de la música». I també apunta que les músiques de la mar Mediterrània comparteixen l'expressió dels sentiments: l'alegria, la pena... i en destaca «la quantitat de cants improvisats, des de les matinades de Creta als garrotins de Lleida» i «la voluntat de fer música amb qualsevol cosa que tinguessin a mà: instruments de corda, de percussió, però també gots, culleres o ampolles d'anís».

Complicant-se la vida

Amb Mediterrània, una mar de músiques ja fent camí, El Dimoni Pelut té a punt de publicar un altre llibre, aquest cop dirigit als infants a partir de 6 anys, sobre personatges mitològics titulat Bona nit, criatures fantàstiques. «Ens compliquem la vida, buscant l'equilibri entre allò que ningú s'atreveix a fer, i la voluntat de salvaguardar el patrimoni popular amb un llenguatge atractiu per al públic actual», remarca Vallverdú.

Tot i que reinverteixen els guanys en impulsar nous projectes, van fent passos endavant i, de cara a l'octubre, també tenen previst treure el poema il·lustrat Sóc una dona, de Maria Aurèlia Capmany. I continuen amb el projecte pedagògic de llibres per encàrrec: aquest estiu van treballar al casal d'estiu de la cooperativa La Fageda, creant Bogeria d'una història, en el qual els infants van expressar les seves emocions arran de la pandèmia de la covid-19.

des de berga i des de creta

Lluís Ràfols, il·lustrador i dissenyador; i Òscar Vallverdú, coordinador editorial, porten el dia a dia d'El Dimoni Pelut des de Berga. Es van fer la foto a la llibreria Quatre Cantons. Jordi Alsina, responsable dels textos, és antropòleg i viu a l'illa de Creta (Grècia), on estudia el patrimoni musical cretenc.