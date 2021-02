Aquestes cançons ja tenen 25 anys i no t'ho creuràs

Recordes què sonava fa 25 anys a la ràdio? El febrer del 1996, a les videoconsoles triomfava «Dragon Ball GT» i «Pokemon Rojo y verde» i un ordinador, el Deep Blue d'IBM, va guanyar per primera vegada al mestre d'escacs rus Garry Kasparov. Però segurament, d'aquell mes de fa un quart de segle, el que més recordes són les cançons, des del Wannabe de les Spice Girls fins a María, de Ricky Martin, passant per Salvation, de The Cranberries, Wonderwall, d'Oasis, i Lo echamos a suertes, d'Ella baila sola. Sí, el primer senzill de Mel B, Mel C, Victoria Bekcham, Emma Burton i Geri Halliwell ja té 25 anys. Fes clic a «Play» i activa el mode 'remember'.