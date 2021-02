El Kursaal de Manresa va tancar el 2020 amb un terç dels espectadors que l'any anterior

El Kursaal de Manresa va tancar el 2020 amb 35.533 espectadors, gairebé un terç dels que havia tingut l'any anterior, quan es van superar els 90.000. La pandèmia va condicionar la temporada en la qual es van fer 81 espectacles i 114 funcions, amb una ocupació del 67,2%. Fins a l'arribada de la covid-19, el teatre mantenia la seva tendència a l'alça. Pel teatre manresà ja havien passat 23.234 espectadors, un 11% més que en els mateixos mesos del 2019. A més, al gener, es va assolir la xifra rècord d'un milió d'espectadors des que el Kursaal va tornar a obrir portes.

Els diversos tancaments del 2020 i les restriccions van fer que s'haguessin de suspendre un total de 65 espectacles que ja estaven a la venda. Tot i això, des del Kursaal fan un balanç positiu de l'any. El gerent, Jordi Basomba, ha destacat la temporada com a molt positiva, tenint en compte que s'ha pogut mantenir l'ocupació en la franja alta tot i el context de pandèmia.

Amb el tancament del mes de març, l'activitat escènica va quedar aturada fins al juliol i fins a final d'octubre, que hi va haver el segon tancament que es va allargar fins a finals de novembre. Malgrat tot durant aquest període es van fer 40 espectacles i 55 funcions amb un total de 12.299 espectadors.

14 anys del Kursaal



A les portes de la celebració dels 14 anys de la reinauguració del Kursaal, el teatre ha presentat la nova temporada. Aquest dissabte posaran a la venda més d'una vintena d'espectacles fins al mes de juny, que completaran les propostes que ja són a la graella de la programació i que en gran part són reubicacions de funcions cancel·lades aquests darrers mesos amb motiu de la pandèmia.

Entre les novetats hi ha les produccions del Teatre Nacional de Catalunya 'Encara hi ha algú al bosc' i 'De què parlem mentre no parlem de tota aquesta merda'; l'obra 'Smiley, després de l'amor'; així com les produccions 'La mascarada' de Pirates teatre i 'Com menja un caníbal' de La Virgueria. També recupera propostes cancel·lades com les funcions de 'Krampack', 'Peter Shub' o 'Ramon'

La programació també compta amb una proposta d'òpera, 'Aida; i una nova producció de Simfonova amb Marcel Gorgori que porta per títol 'L'òpera és medecina'.

Pel que fa a concerts, recuperaran el concert de Blaumut i se celebrarà en dos concerts els 75è aniversari del compositor manresà Manel Camp. També la Camerata Bacasis està d'aniversari, en aquest cas celebrarà els 10 anys a l'escenari del Kursaal amb 'Electrobacasis', amb orquestra i DJ.