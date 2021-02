El periodista de Regió7 Marc Morera presentarà TANvisió, el primer programa en streaming de Navarcles

Navarcles estrenarà el 21 de febrer TANvisió, el primer programa d'entreteniment emès en directe -per streaming- al municipi i que estarà presentat pel periodista de Regió7 i locutor d'Ona Bages Marc Morera. L'emissió d'aquest espai s'emmarcarà dins dels actes de la Festa Major d'Hivern de Navarcles 2021 i l'impulsen l'Àrea de Cultura de l'Ajuntament i la Creueta Centre Cultural.

TANvisió es farà al Teatre Auditori Agustí Soler i Mas el dia 21 de febrer a les 19 h i "tindrà un fort vincle amb Navarcles, ja que els convidats i el personal tècnic i de sala seran gairebé tots del municipi, així com també les temàtiques que s'hi tractaran", explica el consistori en un comunicat.

Morera conduirà un programa amb pintura i cuina en directe, entrevistes, un concurs i un concert per part del grup musical Moon Vision. També hi haurà espai per la participació dels espectadors, tant a través de xarxes socials com presencialment.

Tot i que el format de TANvisió s'estrena en dates de Festa Major d'Hivern, la idea de l'Ajuntament és seguir utilitzant-lo en altres ocasions.

L'entrada per TANvisió serà gratuïta i s'haurà de reservar prèviament a la web http://navarcles.fila12.cat.