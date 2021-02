Sallent posa a l'abast el patrimoni musical de la vila a través de Spotify

Ara fa pràcticament un any, Sallent va portar per primer cop a un escenari les músiques del Carnaval en una iniciativa promoguda per l'entitat El Carrilet -organitzadors de la festa- juntament amb l'Escola de Música Cal Moliner i l'Ajuntament de la vila. L'espectacle, creat a mida, estava pensat per mostrar un repertori únic, de creació pròpia, amb peces com El Ball de Bruixes, El pobre Carnestoltes o Maquinant, que sempre, fins llavors, havien sonat al carrer. El concert es va enregistrar i va ser servir, també, per homenatjar el recentment desaparegut Jordi Fàbregas com a impulsor del CD Les músiques de Sallent, un treball del qual ja no quedaven còpies, editat feia 25 anys. Ara, tot aquest material, Les músiques del Carnaval de Sallent i Les músiques de Sallent, digitalitzat, es podrà trobar a Spotify a partir de divendres.

I per què aquest divendres? Perquè és Carnaval i perquè no hi haurà Carnaval per culpa de la covid però podrà continuar sonant la música. Com explica Diego Miranda, regidor de Cultura del consistori sallentí, la intenció és «fer accessible a tothom, especialment als més joves, el ric patrimoni cultural i musical que tenim i fer-ho a través de les plataformes que ells utilitzen». Un projecte que «feia temps que miraven de tirar endavant» i que la suspensió del Carnaval per la pandèmia ha accelerat per fer-lo coincidir en el temps. Les músiques del Carnaval també es penjaran al YouTube del consistori com així es va fer amb el CD Les músiques de Sallent per unes Enramades que tampoc no es va poder celebrar.

De l'enregistrament del concert d'ara fa un any, amb una cinquantena de músics de diferents edats sota la direcció del també sallentí Roger Andorrà, es van editar unes 250 còpies que van sortir a la venda per la Fira de Santa Llúcia, amb un total de 12 temes. L'altre treball que es trobarà a la xarxa, Les músiques de Sallent, sota la direcció musical de Fàbregas, aplega 25 tonades sallentines enregistrades el 1995 no en un estudi de gravació sinó en diferents espais de Sallent, Cabrianes i Cornet, peces emblemàtiques com Les Balladetes, La Iaia Lola o Som de Sallent, amb què Fàbregas va guanyar el Festival de la cançó del Llobregat de 1964 i que va adaptar per la pandèmia.

Digitalitzar-les era la manera de poder-les tornar a escoltar. És, també, explica Miranda, un primer homenatge a Fàbregas, «un puntal, un referent cultural del poble i del país». El consistori ha creat una comissió per recordar un dels pares de la recuperació de la música tradicional i tot i que la covid no permet assegurar dates, la intenció és que el proper mes d'abril ja es puguin celebrar actes en memòria del creador sallentí.