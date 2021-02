El Kursaal arriba als 35.500 espectadors l'any que la pandèmia en fa perdre 54.600

Amb més de tres mesos tancats a la primavera, reobertura a l'estiu, altre cop tancament a la tardor i arrencada de nou complicada amb les restriccions de mobilitat, el teatre Kursaal de Manresa (acompanyat pel Conservatori i l'Espai Plana de l'Om) va tancar el 2020 amb 35.533 espectadors, gairebé un terç dels que havia tingut l'any anterior. Un 2020 de pandèmia que va deixar 114 funcions de 81 espectacles i una ocupació, ara restringida al 50% de la capacitat , del 67% (l'habitual oscil·la entre el 78 i el 80 %). La pandèmia, com era previsible, ha allunyat les grans xifres i, pel camí s'han perdut 54.600 espectadors respecte el 2019: un any de rècord que es va tancar amb més 90.000 assistents.

Però sempre s'ha veure el got mig ple. El gerent de Manresana d'Equipaments Escènics (MEES), l'empresa municipal que gestiona els teatres de la capital del Bages, Jordi Basomba, es mostrava ahir content «de la confiança que ens fa el públic». Assenyalava que, malgrat tot, alguns espectacle «han exhaurit localitats» i que això els anima a continuar la tasca, que aquests darrers mesos s'ha complicat amb la reprogramació de muntatges (se'n van haver de suspendre 65 i s'ha aconseguit recuperar-ne 33) i amb la devolució i nova assignació d'entrades: «el servei d'atenció a l'espectador ha cobrat més sentit que mai. I veiem que el públic ens segueix fent costat: alguns no han volgut el retorn de l'entrada». Encara s'està treballant per trobar nova data a mitja dotzena més d'espectacles.

El que hauria pogut ser

Tot i així, la pandèmia va estroncar un 2020 que hauria pogut tornar a ser de rècord per a la programació escènica de Manresa, com ho va ser el 2019. El darrer cap de setmana de gener del 2020, s'assolia l'espectador 1 milió, durant una de les tres sessions de La Rambla de les Floristes, una producció del TNC. L'any havia començat de forma espectacular: allargant fins al gener les funcions de l'infantil El meu primer Nadal al Kursaal, amb cinc funcions del musical El petit príncep, les tres de La Rambla de les Floristes i tres més de La dona del 600... de manera que fins al 7 de març, quan es van fer dues últimes funcions, «curiosament» a càrrec d'El circ de Xangai (i ja es van veure dues o tres mascaretes entre el públic), ja s'havien sumat 23.234 espectadors. Per comparar dades: fins al 13 de març del 2019, s'havien assolit 20.931 espectadors. «I també hi havia una venda anticipada de rècord fins al juny», apunta Basomba.

El Kursaal va ser un dels primers teatres en reobrir, el 7 de juliol, un mes que habitualment està tancat. I ho va fer amb propostes culturals de proximitat: Anaïs Vila, Jo Jet i Maria Ribot... i la comèdia El pare de la núvia per festa major. Malgrat que de finals d'octubre i a finals de novembre hi va haver un segon tancament, en aquest període es van fer 40 espectacles i 55 funcions, amb 12.299 espectadors.

La pandèmia encara no ha acabat però, com subratllava ahir la regidora de Cultura, Anna Crespo -que va acompanyar Basomba i Joan Morros, responsable del Galliner, entitat encarregada de la programació, en la presentació de les dades i la nova programació-, «estic convençuda que sortirem de l'atzucac, perquè s'ha demostrat que el Kursaal és una gran locomotora cultural». Basomba, que va voler agrair la col·laboració de les institucions (Generalitat, Diputació i Ajuntament) durant aquests mesos, també va es va mostrar esperançat que amb la recuperació de la mobilitat ,«anirem a millor».

Més del 60% de públic de fora

Tot i que ja se sabia, el confinament municipal ha demostrat que entre el 60 i el 70 % del públic del Kursaal és de fora de Manresa. «Ens en fa ser conscients la gent que truca per retornar les entrades», apunta Basomba. I per això s'han reprogramat concerts com els d'El Kanka o Blaumut (en aquest cas entre el 75 i el 80% del públic era de fora).