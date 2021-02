Mor la llegenda del jazz Chick Corea als 79 anys

Chick Corea, el gran compositor nord-americà de jazz i pioner del teclat elèctric, va morir el 9 de febrer passat als 79 anys, arran d'un rar càncer que li va ser detectat recentment, segons s'ha indicat aquest dijous a la seva pàgina de Facebook.

«Vull agrair a tots aquells al llarg del meu viatge que han ajudat a mantenir els incendis musicals brillant. Tinc l'esperança que aquells que tenen un tinter per jugar, escriure, actuar o qualsevol altra cosa, ho facin. Si no és per tu mateix, llavors per la resta de nosaltres. No és només que el món necessita més artistes, sinó que també és només molta diversió. I als meus increïbles amics músics que han sigut com família per a mi des que us conec: Ha sigut una benedicció i un honor aprendre i tocar amb tots vosaltres. La meva missió sempre ha sigut portar l'alegria de crear on pogués, i haver-ho fet amb tots els artistes que admiro tant ha sigut la riquesa de la meva vida», va deixar escrit l'artista.

Corea, mestre del jazz fusion, havia actuat moltes vegades a Barcelona i era un assidu del Festival de Jazz i altres cites catalanes, com el ViJazz. També havia col·laborat amb Paco de Lucía i Carles Benavent. Tenia 20 premis Grammy i 65 nominacions, i està considerat un dels millors pianistes de jazz de la història. També ha guanyat 3 premis Latin Grammy, la major quantitat de qualsevol artista en la categoria de Millor Àlbum Instrumental.

Armando Anthony Corea, conegut com a Chick Corea, va néixer a Chelsea, Massachusetts (Estats Units), el 12 de juny del 1941. Als anys 60, va participar en el naixement del jazz fusion com a membre de la banda de Miles Davis, i posteriorment va crear el grup Return to Forever, formant equip amb altres virtuosos instrumentistes, mentre que en la dècada dels 80, amb el seu grup Elektric Band, va utilitzar noves tècniques de mescles per aconseguir una combinació original de piano amb teclats electrònics.

En les dues últimes dècades del segle arribarien Chick Corea & Origin, Chick Corea's Akoustic Band i Five Peace Band, així com The Vigil, aquesta última amb el saxofonista Tim Garland, el baixista Hadrien Feraud, el bateria Marcus Gilmore i el guitarrista Charles Altura.

Chick Corea, que artísticament recorda Herbie Hancock en alguns aspectes, és compositor de diversos estàndards del jazz com 'Spain', '500 milers high', 'Armando's rhumba', 'La Festa' i 'Windows'.