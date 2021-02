El Cubista Palau Ferré i el paisatge d'Igualada

Les commemoracions culturals són sempre un bon moment per recordar aquelles personalitats que han tingut un paper destacat en el seu àmbit. Així, entre les commemoracions oficials que la Generalitat de Catalunya va presentar fa ben pocs dies per a aquest 2021, hi trobem el centenari del pintor, escultor i ceramista Maties Palau Ferré (Montblanc, 1921-2000), que tinc el goig de comissariar.

Palau Ferré va ser un artista singular de la generació de l'art català de postguerra, format a l'Escola Superior de Belles Arts Sant Jordi de Barcelona, els anys cinquanta fa el pas a París per descobrir els corrents internacionals de l'art. Després de l'etapa a la capital francesa, torna a Catalunya. És l'hora dels grans projectes. Els anys seixanta seran efervescents i trobarem Palau Ferré duent a terme encàrrecs pictòrics destacats a diferents indrets del país. Una de les peticions arriba d'Igualada.

A través del decorador Josep Vilanova (Igualada, 1923-2016), eren nombroses les cases igualadines d'aquella època que gaudien de quadres cubistes de Palau Ferré en les parets de les cases de disseny que ideava el dissenyador. En aquella ocasió, Vilanova li demana que creï un quadre per presidir el nou saló de banquets de l'hotel Amèrica d'Igualada en ple creixement pel dinamisme de la ciutat. La seva ubicació estratègica i el bullici del moment fan de l'establiment hoteler igualadí un centre de referència.

Aquell serà un quadre especial. De grans dimensions, l'oli sobre tela Paisatge d'Igualada esdevindrà icònic i l'artista va haver de crear-lo en un temps rècord. Allotjat uns quants dies a la fonda Maria de la Rambla d'Igualada, Palau Ferré recorre la ciutat adobera per prendre apunts, copsar detalls arquitectònics i imbuir-se de la llum i la perspectiva. Després, des del seu estudi a Montblanc, la seva vila natal, construeix l'obra definitiva.

El quadre resultant no deixa indiferent ningú i sempre desperta un somriure a aquells que comencen a identificar-ne les localitzacions igualadines: la plaça de l'Ajuntament, la façana esgrafiada de Cal Roure, la plaça del Rei amb l'antiga Teneria, l'estació de tren, el riu Anoia, el passeig de les Cabres i els diversos portals, així com la basílica de Santa Maria, l'església del Roser i la de la Soledat, entre d'altres.

En aquest inici de commemoració del centenari del cubista Palau Ferré, hem volgut rememorar aquest nexe de l'artista amb l'Anoia del decorador Josep Vilanova. Així, una de les primeres mostres de la vintena d'exposicions que tindran lloc arreu de Catalunya en el marc de l'Any Palau Ferré s'ha pogut veure a la Sala Municipal d'Exposicions d'Igualada, a la cèntrica plaça de la Creu.

Ha estat una bona ocasió per redescobrir un dels artistes més singulars de l'art català del segle XX i endinsar-se en aquesta història, d'art, disseny i amistat.