L'edició 2021 de Jardins de Llum portarà fins a Manresa prop de 20 propostes d'art efímer

Tot està a punt per a la celebració de la 7a edició de Jardins de Llum, la proposta d'art efímer que s'inclou dins els actes de la Festa de la Llum, i que enguany s'adapta a les mesures de protecció de la Covid-19. La proposta tindrà lloc dissabte 20 i diumenge 21 de febrer, de 18.30 a 21.30 h.

De la mà de l'Ajuntament de Manresa, el Centre d'Art Contemporani el Forn de la Calç – CACIS, la Taula de les Arts Visuals de la Catalunya Central (TAV-CC i l'Associació Misteriosa Llum, trobarem 13 propostes d'autor i 4 d'entitats repartides entre l'Anònima, el carrer del Balç, la Sala Gòtica de la Seu i la zona del Riu Cardener. El comissariat és a càrrec de Roser Oduber Muntañola, directora del CACIS.

Com a novetats, destaca l'encesa, a la zona del riu Cardener, de la instal·lació 'Epicentre', de Marc Sellarès Cots, que anirà acompanyada d'un vol de drons, a càrrec de Flock Drone Art. Aquest espectacle serà visible des de la Cova de Sant Ignasi, el Parc de la Seu, la plaça de la Reforma i altres punts de la ciutat amb vistes a la Torre de Santa Caterina. El vol de drons es podrà veure en dues sessions: a les 19 i a les 20.30 h.

La mostra d'aquest 2021 vol esdevenir una veritable llum que ompli d'esperança i il·lusió tota la ciutat, i que es pugui transmetre per les vies digitals i xarxes a la resta del país i més enllà. La realitat actual, marcada per la pandèmia, no deixa de ser també una oportunitat per créixer en comunicació, fent arribar a un major nombre de públic les expressions artístiques que emanen del Jardins de Llum. Enregistrar totes les obres i processos de muntatge, en el marc del Centre Històric de Manresa, serà un element de difusió de la ciutat i dels seus valors patrimonials i culturals.

En aquesta edició, Jardins de Llum de Manresa, juntament amb el festival A Cel Obert de Tortosa, el Festival des Architectures Vives de Montpellier, l'Insòlit de Palma (Mallorca), el Lluèrnia d'Olot i la Mostra d'Art Urbà de Granollers —tots ells certàmens d'instal·lacions efímeres en l'espai públic— participen en el programa d'intercanvi d'artistes 'Transefímers MED' liderat per la Xarxa Transversal, amb el suport del Departament de Cultura i de l'Euroregió Pirineus Mediterrània.