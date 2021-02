Lildami portarà el 22 de maig a la sala Stroika «Viatge en espiral»

A final de gener, Lildami (Damià Rodríguez, Terrassa, 1994), publicava el seu segon disc, Viatge en espiral (Halley Records), una reflexió sobre «la vida, l'amor i el deixar anar» a través de la música urbana i amb producció del Sr. Chen. Una dotzena de temes d'un treball que considera «una evolució», amb lletres «més madures» i on s'ha permès arriscar més en el terreny rítmic i instrumental (del rap al trap passant per l'havanera). Amb col·laboracions d'Albert Pla, La Casa Azul o Arjau, un Viatge en espiral, si la pandèmia no ho espatlla,començarà la gira el 27 de març. Dos mesos després, el 22 de maig, Lildami serà l'artista que tanqui el cicle Curtcircuit a Manresa, amb un concert a la sala Stroika. Impulsat per l'ASACC (l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya) de la qual la Stroika en forma part «activa», la iniciativa convida 20 artistes que actuaran de febrer i juny a 15 sales catalanes, explica Dani Castellano, director de Casa de la Música de Manresa.

A Manresa, el cicle portarà sis concerts, de març a maig, començant per 31 FAM, un dels grups referents de la música urbana del país. Actuaran el 5 de març, quasi un any després de la suspensió del seu concert per la pandèmia. Faran doblet amb el públic que ja tenia entrades i en queden poquíssimes per completar la capacitat. El Curtcircuit a Manresa es completarà amb Koers (20 de març); Maria Jaume -Premi a Millor Artista Revelació dels Enderrock amb Fins a maig no revisc- i Núria Graham (26 de març); Marialluïsa i Lluís Cabot (2 d'abril) i Meritxell Neddermann (8 de maig). Les entrades són a la venda.

Amb aquesta programació, la sala manresana recupera els directes després de la prova pilot amb tres concerts el desembre a l'hora del vermut en una sala reconvertida en restaurant musical, una iniciativa avortada per les actuals restriccions. Els nous concerts, a les 8 del vespre, tindran capacitat, de moment, per a 71 persones i, també de moment, sense servei de bar «a l'espera que canviïn les mesures». Programadors habituals del Curtcircuit, ara, diu Castellano, aquesta proposta té més sentit que mai perquè «una de les sortides a la situació que vivim les sales és assumir una programació conjunta del sector que, a més, ajuda a donar sortida als artistes». A partir del maig, esperen més concerts amb el cicle Sala CAT.