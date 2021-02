Mor el poeta Joan Margarit als 82 anys

El poeta i arquitecte Joan Margarit ha mort als 82 anys d'edat. Margarit havia definit la poesia com "una eina per al consol en els grans moments de pèrdua i de penes de la vida". Al llarg de la seva llarga trajectòria, Margarit va rebre diversos guardons com el premi Vallverdú a la trajectòria; l'any 2015 va rebre el premi Jaume Fuster de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana en reconeixement a la trajectòria i el premi Cervantes 2019. "Treballo per a consolar gent solitària, que som el 100% de la població", va dir el poeta fa dos anys en una roda de premsa per valorar que el Ministeri de Cultura li atorgava el Premi Cervantes 2019.