Stay Homas actuarà el 26 de juny al Vibra Festival de Manresa

El trio barceloní Stay Homas és la darrera incorporació al cartell del Vibra Festival, que organitza la Casa de la Música i l'Ajuntament de Manresa. El grup presentarà el 26 de juny al pati del Palau Firal de Manresa el seu àlbum de debut, Agua, en una de les primeres grans presentacions que faran del treball. Stay Homas se suma a Zoo, Oques Grasses + Maluks, Ciudad Jara, Smoking Souls, Els Amics de les Arts, Ladilla Rusa i Lágrimas de Sangre + Senyor Oca. El festival, que va néixer l'any passat en plena pandèmia, celebrarà la segona edició del 18 de juny al 17 de juliol.



Stay Homas, el gran descobriment de 2020

Stay Homas va ser el grup revelació de la pandèmia. Amb el món aturat a causa del confinament, aquesta banda va irrompre com un crit d'esperança. Els tres amics, companys de pis i músics professionals, Klaus Stroink -trompetista a Buhos, Nil Moliner i Horny Section-, Guillem Boltó -trombonista i cantant a Doctor Prats-i Rai Benet -baixista a Buhos i Nil Moliner-, amb pocs recursos tècnics, lletres enginyoses, melodies fresques i eclèctiques, col·laboracions, i la seva terrassa com a escenari,van portar les seves cançons a través de les xarxes socials a milions de persones de tot el món, aconseguint un impacte inimaginable. L'èxit que van generar les seves composicions van adquirir forma a finals de 2020, quan van publicar el seu primer llarga durada, "Agua", un disc format per temes inèdits, que presentaran al llarg del 2021 amb una ambiciosa gira internacional que els farà passar per Amèrica Llatina i les principals ciutats europees i espanyoles.