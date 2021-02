Una seixantena d'alumnes de l'escola Fedac creen dos curts de ficció sobre Manresa

La seixantena d'alumnes que ara cursen tercer d'ESO a l'escola Fedac Manresa ja poden posar al seu currículum que són els autors de dos curtmetratges de ficció: The Light: A journey to the past to save Manresa i Mystery in Manresa, que es poden veure a YouTube. Les dues produccions s'han tirat endavant arran de la participació del centre educatiu manresà en un programa Erasmus Plus que tenia com a objectiu acostar el cinema als alumnes. Però no només s'havien de fer els dos productes finals, un per curs, sinó que també cadascuna de les sis escoles europees implicades es vinculava amb un festival de cinema local. En el cas dels manresans, amb el Clam, el Festival Internacional de Cinema Social de Catalunya.

Per tal de tirar endavant els curtmetratges, els estudiants han hagut d'aprendre a escriure el guió, crear l'storyboard... i també la part tècnica: els plans, els moviments de càmera, la llum, el so, el muntatge... Han hagut de fer proves, la majoria en grup, però també d'individuals, com, per exemple, posar el so del cop d'una porta a un vídeo de dibuixos animats; i també han vist i comentat moltes pel·lícules, explica la professora Laura Bozzo.

Entre els requisits exigits per a les creacions audiovisuals, es demanava que es promocionés el patrimoni cultural de les respectives ciutats. Per això els alumnes de la Fedac han treballat amb Aleix Farrés, tècnic de la Manresa Film Comission de l'Ajuntament, que els ha ajudat en els dos rodatges; i també amb els responsables de localitzacions dels curts, com la Seu o el Parc de la Sèquia.

D'altra banda, les produccions havien de ser en anglès, perquè els alumnes s'havien d'acabar trobant en un festival de cinema propi, que tindria lloc a Estrasburg. Aquest colofó havia de tenir lloc a finals del curs passat, però es va suspendre arran de la pandèmia, i s'ha substituït, aquest gener (perquè el programa, en principi de dos cursos de durada, s'ha hagut d'acabar allargant sis mesos més), per una trobada virtual, en la qual es van veure totes les pel·lícules i es van comentar. «Ha estat més descafeïnat», reconeix Bozzo. A banda de la Fedac Manresa, han participat en el projecte centres d'Annonay (França), Sofia (Bulgària), Conca (Espanya), Bernalda (Itàlia) i Gdansk (Polònia).

Abans de l'esclat de la Covid, però, sí que es van poder fer viatges relacionats amb els festivals de cinema. Grups de mitja dotzena d'alumnes manresans van anar a Sofia, a Bernalda i, just abans del confinament, a Annonay. I el primer curs van rebre un grup d'italians i van poder assistir a projeccions i xerrades del Clam. L'any passat, quan havien de rebre els búlgars i ja estava tot lligat per veure un film, «ja no es va poder fer», lamenta la professora.

A més, han comptat amb una col·laboradora de luxe, la cineasta Mireia Noguera, exalumna de la Fedac. El primer any van veure el seu curt Centrifugado (2017) i van entrevistar-la en anglès, amb els companys italians. Aquest curs ha treballat amb els alumnes en el seu segon curt. «Han connectat molt», remarca Bozzo.

agermanats amb el clam i de visita a companys europeus. A banda de tirar endavant dos curts, els alumnes de l'escola Fedac Manresa també han tingut l'oportunitat d'aprofundir en el món del cinema a través dels festivals de les ciutats de les escoles europees participants al programa Erasmus Plus. A dalt, amb els companys italians en una sessió del Clam, festival de cinema social. Al costat, el grup que va viatjar a Bernalda (Itàlia).

«THE LIGHT: A JOURNEY TO the PAST TO SAVE MANRESA»

El primer curt es va gestar i filmar el curs 2018-2019, quan els alumnes feien primer d'ESO. El tema -la llegenda de La Llum- el van suggerir els professors, però el guió, en el qual fins i tot apareix un bandit, va ser cosa dels estudiants.

«MYSTERY IN MANRESA»

Aquest és un «producte covid»: no hi ha els nombrosos figurants de l'anterior i tothom va amb mascareta. I s'ha hagut de crear entre el curs passat i aquest. Es van unir dues històries de misteri ideades pels alumnes, que transcorren entre la Seu i el parc de Puigterrà.