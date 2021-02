El Circ Històric Raluy porta a Manresa l'espectacle «Vekante»

«Vekante» és una proposta creada i dirigida per Rosa Raluy

El Circ Històric Raluy, que va iniciar Luis Raluy Iglesias, arriba a Manresa a partir del proper dilluns i s'hi estarà fins al 7 de març. Ho farà amb l'espectacle Vekante, premi Zirkòlika 2019 al millor espectacle de circ amb carpa. Amb Rosa Raluy al capdavant, els carruatges de fusta de principi de segle XX s'instal·laran als Trullols. La carpa, per a 800 persones, tindrà una capacitat limitada al 30 %. El públic haurà de dur obligatòriament mascareta durant tota la funció a l'interior del recinte i el personal tècnic i artístic utilitzaran mascareta i guants de làtex excepte durant els números a l'escenari.

Vekante, que significa despertar en esperanto, és una proposta creada i dirigida per Rosa Raluy, filla de Carlos Raluy, director i ànima d'aquest circ centenari català de saga familiar. Un espectacle contemporani de circ tradicional que ha reprès les gires després dels mesos de confinament a Castelldefels, on van fer funcions online que van arribar a tenir més de 900.000 visualitzacions. Verkante és un espectacle que vol transportar els espectadors just al moment en què els somnis es confonen amb la realitat. Un jove acròbata deixa de somniar i desperta descobrint aquest món habitat de ballarins, pallassos, actors i acròbates. Guiat pel «director» i el «presentador», el jove s'integra dins la companyia convertint-se en part d'un muntatge que amaga esforç, sacrifici, passió i màgia.

El circ, Premio Nacional de Circo el 1996 i Creu de Sant Jordi el 2006 , va passar les festes de Nadal a Terrassa, on més de 10.000 espectadors van gaudir d'un espectacle que va prorrogar la seva estada a Tarragona per la bona acollida de públic.