La Jazzband Navàs-Súria enregistra un disc amb el compositor Emilio Solla

Des d'ahir i fins demà diumenge la Jazzband Navàs-Súria està immersa en la gravació d'un disc als estudis Medusa de Barcelona amb el prestigiós pianista i compositor argentí Emilio Solla, considerat un dels representants més destacats de tango-jazz. Tot un repte per a la trentena d'alumnes d'entre 12 i 22 anys de les escoles municipals de música de Navàs i Súria que formen part d'aquest projecte, dirigit per Jordi Pujols.

«Si voleu tocar jazz, escolteu jazz, no hi ha una altra solució», deia Solla als alumnes dijous a la tarda durant l'assaig general que es va fer al pavelló de Súria. També per a ell el projecte és un repte. Establert a Nova York i acostumat a treballar amb músics de primera línia, fer-ho amb intèrprets no professionals «és un desafiament molt interessant, perquè has de trobar la forma de fer que tot encaixi i soni el millor possible». Té clar que «cal trobar un equilibri entre exigir i acceptar», i reconeix que «s'aprèn molt dels alumnes. S'aprèn de la dificultat que puguin tenir, que és la mateixa que podia tenir jo quan començava». I així ho va demostrar durant l'assaig, motivant i alhora exigint als alumnes per treure el millor de cadascun.

El disc, que es titularà Aprenentatjazz i que es finançarà gràcies a una campanya de verkami, tindrà una portada obra de l'il·lustrador navassenc Valentí Gubianas. L'enregistrament s'havia d'haver fet el maig de l'any passat, però la pandèmia ho va impedir. Un ajornament que per a Solla ha estat bo perquè «han pogut practicar més» El treball inclourà set temes i, tal com explica Jordi Pujols, director de l'Escola de Música de Navàs, la selecció «s'ha fet espontàniament i de manera conjunta amb els alumnes». Però sempre dins d'uns paràmetres, «evitant caure en el tema comercial». La idea de Pujols és «fer-los escoltar música que no escoltarien mai i que descobreixin nous camins».

Aprenentatjazz inclourà set temes, un dels quals Rhythm changed, d'Emilio Solla. «És una peça que tenia de fa temps, amb un altre ritme. Ara hi he fet uns arranjaments perquè soni més jazz i n'he escrit una orquestració especialment per a la Jazzband» Aquesta va ser la darrera peça que van treballar a l'assaig de dijous. «Han fet un treball molt bo, estic entusiasmat», aplaudia Solla.

També els alumnes mostraven la seva satisfacció amb el projecte al final de l'assaig. Per a Júlia López, de 13 anys, que toca el saxo i és component de la Jazzband des de fa un any, «l'experiència és especial». El seu objectiu és clar: «dedicar-hi temps, assajar bé i gaudir-ho al màxim».

El pianista i compositor argentí establert a Nova York, Emilio Solla, té un lligam especial amb Catalunya. Tot i que fa catorze anys que resideix a la ciutat dels gratacels, va viure una dècada a Barcelona. Catalunya és per a mi la meva segona terra. L'estimo molt i m'agrada parlar en català». Guanyador d'un Latin Grammy 2020 al millor disc de jazz per Puertos: Music From International Waters, el vincle amb la Jazzband es remunta al curs 2016-2017. A més, Jordi Pujols havia estat alumne seu de piano, d'improvisació de jazz. Més enllà de la seva intensa activitat com a compositor i intèrpret, també destaca el seu vessant d'educador musical. Amb els alumnes «tens clar que estàs fent una tasca educativa i ho fas amb molt d'amor. Saps que sacrificaràs algunes coses de la qualitat de la música, però ho fas sabent que per a ells és un gran pas endavant».