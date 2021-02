Puig-reig estrenarà el maig el musical de Sergi Cuenca que explica l'essència del poble

Després de 12 mesos de silenci, la Polifònica de Puig-reig torna a tenir entre mans les partitures d'"Arrelats a Puig-reig", el musical amb segell cent per cent puig-regenc que està previst que es pugui estrenar, finalment, dins dels actes de la Festa Major d'enguany del municipi. Després que el projecte quedés aturat forçosament per la pandèmia de la covid-19, es treballa per oferir dues funcions els propers 22 i 23 de maig. Aquest encàrrec de l'Ajuntament de Puig-reig és obra del compositor, pianista i director Sergi Cuenca. El llibret el signa el professor Quim Puig i l'escenografia anirà a càrrec de l'actriu Maria Casellas. El musical es va presentar l'abril del 2019 amb la intenció d'estrenar-lo per la Festa Major del 2020 amb la intenció, com explicava llavors l'alcalde Josep Maria Altarriba, de tenir "una obra pròpia i identitat per posar de relleu el poble".

Ara, un any després i amb la mirada posada en el proper mes de maig, s'han reprès els assajos del muntatge al pavelló amb la presència del mateix compositor, Sergi Cuenca que remarcava les garanties de "seguretat" de l'equipament municipal. Durant les darreres setmanes, a més, Maria Casellas, encarregada de l'escenografia, també ha fet els canvis necessaris per adaptar l'espectacle i els moviments a les mesures de seguretat que cal seguir en el marc de la pandèmia.

"Arrelats a Puig-reig" és un muntatge de gran format amb una orquestra de setze músics en directe. Tot i que l'obra no presenta un fil conductor únic, les parts estan ambientades en èpoques diferents del poble i les peces s'inspiren en fets, tradicions o anècdotes de Puig-reig, fugint estrictament d'explicar la història del municipi. "Hem de dir que no tot és verídic al cent per cent, però sí que l'autor s'ha inspirat en l'essència de personatges puig-regencs de diverses èpoques que han fet de nosaltres el que som i han acabat construint el nostre ADN, el de la gent de Puig-reig", destacava el regidor de Cultura, Jesús Subirats. Les veus aniran a càrrec de la Polifònica de Puig-reig, que a banda dels temes corals on faran el paper del poble, també faran de solistes interpretant els personatges protagonistes del muntatge. Tal i com ja va explicar Sergi Cuenca en la presentació del projecte, la partitura s'ha escrit pensant en la formació coral puig-regenca i en el seu estil.

El regidor de Cultura remarcava la "gran predisposició" de tots els agents implicats en aquest muntatge. "Tothom hi està posant moltes ganes i moltes hores, i més esforços afegits per la situació de pandèmia que ja ha fet ajornar l'espectacle". L'Ajuntament de Puig-reig ha pressupostat 30.000 euros per tirar endavant el projecte, tot i que Subirats recorda que cap dels implicats cobrarà el que realment costa la feina que estan fent. «S'hi han implicat perquè s'ho han fet seu".