El talent local surt a escena en la programació cultural estable de Sant Vicenç

Creadors del territori. Aquesta premissa és la que defineix la nova programació cultural estable que ha confegit l'ajuntament de Sant Vicenç que, a través dels cicles Coolturitza't i Petit Ateneu, portarà vuit propostes fins al juny. Per l'escenari de l'Auditori Maria Carme Grauvilardell i Cal Soler desfilaran noms com l'artesenca Mont Plans, els manresans Jordi i Manel Camp, Elisa Jorba i Jordi del Rio, l'igualadí Joan Valentí i el també manresà David Pintó; els bagencs Teatre Mòbil i els santvicentins Joan Maria Segura i Marina Rodríguez Brià.

El teatre

L'estrena serà aquest dissabte amb Joan Maria Segura que dirigeix el muntatge de teatre musical Les Variacions Bildelberg, una sàtira sobre el poder de les elits mundials amb la dramatúrgia d'Oriol Grau i amb Albert Mora, Alexandra Palomo i el mateix Grau a escena. La segona proposta arribarà el darrer diumenge de març amb De mares a filles, dirigida per Paco Mir i amb la presència de l'artesenca Mont Plans. El muntatge s'ha pogut veure aquest febrer a Manresa i a Igualada. L'obra de teatre Mort a les cunetes, a escena des de fa tres anys, i que narra la història de la Fossa de Can Maçana o els Fets de Súria, es podrà veure a l'Auditori Maria Carme Grauvilardell el 24 d'abril. Un espectacle de memòria història en un homenatge del manresà David Pintó i l'igualadí Joan Valentí a les víctimes assassinades a peu de carretera per un escamot de la Guàrdia Civil el 1939.

La música

El 20 de març, la pianista Marina Rodríguez Brià portarà a l'escenari eñ recital Beethoven i els músics de Londres, en què la santvicentina ret homenatge a un dels grans compositors i a tota una generació de músics amb qui el compositor alemany va coincidir a la capital anglesa. I després de la clàssica, jazz. Just abans del tancament per la pandèmia, el Vermell Jazz, a Manresa, va programar per a l'estrena del festival un duet inèdit: els germans Jordi i Manel Camp, que van coincidir a Fusioon. A Camp vs Camp versionen estàndards del gènere d'autors tan emblemàtics com Richard Rodgers Charles Mingus o Víctor Young. Ara, la proposta es veurà aSant Vicenç el 8 de maig. L'oferta musical canviarà completament de registre el 19 de juny amb Ocaña, Reina de las Ramblas, un espectacle que homenatja Ocaña,un artista activista pioner dels drets LGTBI, en commemmoració del dia internacional pels drets del col·lectiu que se celebra el 28 de juny. Amb l'actor i cantant Joan Vázquez (el premiat protagonista de Paquito forever), la guitarra del director musical Marc Sambola i la dramatúrgia de Marc Rosich. El muntatge ha tornat aquest febrer a l'escenari Joan Brossa després de recollir dos Premis de la Crítica, dos Premis Teatre Barcelona i tres nominacions als Premis Butaca.

La programació infantil

El Petit Ateneu aixecarà el teló amb Menuda Comedia! de la Cia. Jordi del Rio (14 de març), un espectacle estrenat a La Mostra del 2017, amb el retorn als escenaris d'Elisa Jorba. Una obra sobre l'enderroc (o no) d'un teatre que ja porta més d'una vuitantena de bolos. També per al públic familiar serà Oops!, el divuitè espectacles dels bagencs Teatre Mòbil, que es veurà l'11 d'abril, i en el qual proposen (11 d'abril), en el qual Atilà Puig i Jordi Girabal... es queden sense paraules.

Entrades a la venda

Les entrades es poden comprar a través de la pàgina web svc.cat, el portal entrapolis.com o bé a l'OAC. Els muntatges del cicle Coolturitza't a 5 euros; els del Petit Ateneu , a 3 euros.

20 de març (19 h) Auditori. Recital de la pianista santvicentina amb Beethoven i els músics de Londres. En finalitzar el concert, hi haurà una visita comentada a l'exposició del naixement del compositor alemany.

28 de març (18 h) Cal Soler. Escrita i dirigida per Paco Mir, amb l'artesenca Mont Plans i Annabel Totusaus. Una mare i una filla es retroben en una habitació d'hospital després de cinc anys sense parlar-se. Teatre.

11 d'abril (17.30 h) Auditori. De la companyia bagenca Teatre Mòbil. Una obra sense paraules sobre la capacitat de sorprendre's. Dirigida per Jordi Vilà Zapata, amb Atilà Puig i Jordi Girabal. Teatre infantil.

24 d'abril (19H) Auditori. Dirigida per David Pintó, amb Joan Valentí i el músic Martí Marsal. Un muntatge que narra els ´fets de Suria': l'afusellament de vuit republicans i la fugida d'un novè, el 1939. Teatre.

8 de maig (19 h) Auditori. El fins ara inèdit duet format pels germans Manel i Jordi Camp oferiran unes personals i sorprenents versions d'estàndards de jazz d'autors com Monk, Mingus, Rodgers o Davis.

19 de juny (19 h) Cal Soler. Homenatge a l'artista activista pioner dels drets LGTBI. Amb l'actor i cantant Joan Vázquez, la guitarra del director musical Marc Sambola i la dramatúrgia de Marc Rosich. Teatre musical.

27 DE FEBRER (19 H) cAL sOLER. Direcció: Joan Maria Segura. Intèrprets: Oriol Grau, Albert Mora i Alexandra Palomo. El Club Bildelberg veu com el seus plans de control global comencen a fallar. Teatre musical.

14 DE MARÇ (17.30 H) aUDITORI. Cia. Jordi del Río, amb Jordi Del Río i Elisa Jorba. L'ajuntament ha decidit enderrocar el teatre La Comèdia per fer-hi un centre comercial. Tiraran endavant la proposta?. Teatre infantil.