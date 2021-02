50 coses que has de saber de Pau Donés

1

Pau Donés va néixer a la clínica de la Sagrada Família (Barcelona), però vivia a Osca, a la muntanya, complint així un dels seus dos somnis (l'altre el trobaràs en el número 39). A la masia que tenia a Montanui (Osca, el poble del seu pare) va estar amb els seus músics tancats per a un intens 'stage' per...

2

...treure a la vendael seu esperat doble disc'50 palos'.El títol fa referència a l'edat que tenia llavors (i a les garrotades que li ha donat la vida).

3

¿Data de naixement? 11-10-1966. Surt estampada a la samarreta que porta en el videoclip de l'única peça inèdita de l'àlbum, la impactant'Humo'.

4

Era el més gran de quatre germans, amb qui va haver d'exercir de 'mare' sent només un adolescent.

5

La seva mare es va suïcidar una setmana després que ell fes 16 anys. «De la nit al dia vaig passar de ser fill a ser mare, perquè el meu pare treballava (de bancari)», relata en la seva recent biografia, '50 palos... y sigo soñando'.La primera edició del llibre (10.000 exemplars) es va esgotar en una setmana.

6

Abans de morir Núria (la seva progenitora), li va regalar una guitarra elèctrica. Va ser ella que li va transmetre la passió per la música, posant-li vinils quan era ben petit. La vocació va ser primerenca, però abans de dedicar-se a cantar va exercir de noi dels encàrrecs en un hotel, cambrer, promotor, model i executiu d'una agència de publicitat.

7

Amb el seu germà Marc Donés va muntar dues bandes, Jay & Company Band i Dentaduras Postizas.

8

La primera pel·lícula que recorda haver vist és'El llibre de la selva'.

9

Va perdre la virginitat als 16 anys. «Va ser dins el Seat Ronda 1.6 que tenia el meu pare. Un desastre... meravellós».

10

Era dislèxic. «Si em diagnostiquessin avui hi afegirien hiperactiu».

11

El van fer fora de sis escoles. «O set, vaig perdre el compte».

12

Admetia haver llegit 10 llibres en tota la seva vida, «o potser menys».

13

Mentre estudiava Econòmiques a la Universitat de Barcelona (va arribar a llicenciar-se), es treia ja unes peles fent anuncis de publicitat.

14

Abans de ser Jarabe de Palo es van dir Palo Cantamañanas. El canvi el va suggerir Fernando de France, el cercatalents que els va descobrir a Donosti.

15

La primera vegada que va pujar a un escenari va ser per als executius de la discogràfica Virgin. Va ser en la petita (i flamenca) sala Tarantos. El 1996 va publicar el seu primer elapé,'La flaca'i va cantar cinc nits seguides a La Boîte.

16

'La flaca' que tanta fama li va proporcionar està dedicada a una cubana anomenada Alsoris Guzmán Morales. Mai li va fer un petó (i això que hauria donat «'lo que fuera'»). Quan anava a fer-ho, es va quedar adormit. Una altra dada: «La flaca és lesbiana».

17

L'autèntic èxit de la cançó va arribar amb un anunci de Ducados. En tres setmanes el disc va passar de les 5.000 a les 40.000 còpies venudes i va ser la cançó de l'estiu.

18

El segon àlbum, 'Depende', el va publicar el 1998. Les precomandes de les botigues van depassar les 200.000 unitats. A l'octubre el grup va actuar als Estats Units (quan va arribar l'èxit tardà de 'La flaca').

19

El 1999 va actuar alTeatre Karl Marx de l'Havana i va tocar ambCompay Segundo en persona.

20

De Cuba es va emportar la 'Dolores', una guitarra (la Flaca continuava resistint-se).

21

Aquell mateix any va oferir el seu primer concert al Palau Sant Jordi de Barcelona, amb Ketama com a convidats. Va congregar 16.000 persones.

22

I va tornar a creuar el bassal per actuar a Nova York. El públic nord-americà havia comprat 130.000 exemplars de 'La flaca' i 90.000 de 'Depende'.

23

'¡Azúuuucar!'. La gran Celia Cruz li va demanar una cançó i ell li va compondre'Dos días en la vida'.El mateix va passar amb Ricky Martin. Li va escriure 'Cambia la piel'.La conversa amb l'intèrpret de 'Livin' la vida loca' va ser la següent:

Pau: «Jo no sé fer cançons com les teves».

Ricky: «Ei, que et truco perquè la facis a la teva manera».

24

Gran admirador de Peret, el 2000 Pau va gravar'El lunar de María', la cançó estrella del disc d'homenatge a l'enyorat rumbós rumber.

25

El maig del 2001 va actuar amb el tenor Luciano Pavarotti a Mòdena. Se'ls va unir l'amiga Celia Cruz i van cantar junts una inoblidable 'Guantanamera'.

26

L'atemptat de l'11-S de Nova York li va impedir actuar en la cerimònia d'entrega delsGrammy Llatins, en els quals estava nominat. L'avió en què viatjava va ser desviat a Edmoton (Canadà).

27

Se sentia orgullós –i és per estar-ho– d'haver gravat amb Antonio Vega la meravellosa 'El sitio de mi recreo' a la sala Bikini. I que Leiva es prestés a gravar amb ell la seva cançó 'Vecina'.

28

El 2003 va ser víctima d'un feridor gag sobre la seva escassa versatibilitat com a compositor en el programa de TV-3 'Una altra cosa' (d'Andreu Buenafuente). Quin 'follon' va crear Jordi Évole (llavors, el Follonero).

29

És l'hivern d'aquest mateix any. Li truca Alanis Morrisette perquè el videoclip de 'Bonito' li ha encantat. Volia una versió per a una de les peces del seu nou disc, 'Everything'. Va néixer una bonica amistat.

30

Chrissie Hyndie va volar a Barcelona el 2004 per cantar amb ell una cançó que Pau va escriure en anglès, 'Cry': «Sometimes you lose the reason to be alive [De vegades perds el motiu per ser viu]». La va cantar a duo amb la timonera de Pretenders.

31

Ser pare és el millor que li ha passat a la vida. La Sara el va canviar: «Em vaig tornar afectuós, amorós, fins i tot enganxifós. Gràcies a ella soc més fort, més persona, més feliç». Es va tatuar el seu nom (en lletres majúscules) als artells de la mà dreta. ¿I als de l'esquerra? A M O R. La seva filla té ara 13 anys.

32

Al principi, la seva futura paternitat li feia certa al·lèrgia. El seu íntim amic Quimi Portet li va fer veure la llum: «Hi ha una cosa que els homes hauríem d'acceptar des del primer moment, i és que, a part de per a la perpetuació de l'espècie, els homes no servim per a res [...]. Així que deixa't d'hòsties, que per fi compliràs la teva comesa, que no és cap més que (perquè així ho ha dictat la mare naturalesa) ajudar en la gestació d'un altre ésser humà».

33

Més tatuatges: una corxera amb forma de cor. És antic: se'l va fer quan va decidir penjar les corbates que el lligaven com a executiu de comptes de l'agència de publicitat.

34

I encara més: en un braç té dibuixades dues espines de sardina, perquè quan va decidir deixar aquesta agència menjava sardines «tres vegades o més a la setmana».

35

Al garatge hi tenia una Vespa (la primera que va tenir), una Harley, una Ducati 175... Es considerava moter.

36

Després d'escriure centenars de cançons, una de les tornades que escollia per resumir la seva vida és «Depende. De según cómo se mire todo depende...».

37

No creia en el matrimoni. El definia obertament com «el cementiri de l'amor». «Quan una parella d'amics es casa, sempre compro dos vestits i dos regals; un és per a quan es casa i l'altre per a quan se separa. He assistit a tants casaments com divorcis».

38

En l'amor assegura que continua sent «un kamikaze». «En el sexe, un aprenent, i amb les meves emocions, un desequilibrat».

39

El seu primer festival va ser La Vaca. És a dir, el Doctor Music Festival. «Era com estar a Disneylandia...Un paradís». El seu pròxim repte és l'altre somni que tenia: omplir el Gran Teatre del Liceu. Ho va aconseguir, convidat pelFestival del Mil·lenni.

40

El 2008 va obrir Tronco Records. Definia la seva discogràfica com la República Independent de Jarabe de Palo; un taller de música on les cançons i les idees són el principal. La seva mà dreta era Sandra Martínez.

41

Quan li van diagnosticar el càncer de còlon, el van operar al cap de 10 dies. Tenia un tumor de set centímetres a l'intestí gros. Després va tenir metàstasi (la més aparatosa, al fetge).

42

El tumor del còlon era del tipus BRAF mutat 'outlier' (el més estrany). Mal pronòstic: un 20% de probabilitats de curació. Li agradava recordar una frase que li va dir el radiòleg Xavier Serres (que li va descobrir els nous tumors a fetge): «Un s'enfronta a la mort segons ha viscut la vida».

43

«La intensitat, doncs, a 'full', ni un segon de tedi, ni un espai per a la rutina».

44

La primera frase del seu llibre: «A la vida no s'hi han de posar ous, s'hi han deposar ganes...».

45

Confessava que li agradava la solitud i seguia el supòsit de «millor sol que mal acompanyat». Quan es va separar de la seva exparella, alguns dels seus amics li van advertir que arribaria a vell sol. Però ell estava convençut que a l'asil coneixeria gent meravellosa amb qui compartir el final dels seus dies.

46

Va oferir dos emotius recitals benèfics a la sala Luz de Gas, amb què va arribar a recaptar més de 80.000 €.Tots els fons van ser destinats a l'hospital de la Vall d'Hebron per a la recerca que porta a terme la seva oncòloga Elena Élez, «la cap».

47

La primera vegada que va pujar a un escenari després de les dues operacions va ser en aquesta mateixa sala, participant en el concert del cinquè aniversari dels acústics d'EL PERIÓDICO, Som Música Directa.

48

Tenia una llista amb 20 manaments. ¿El primer? «Saber viure el present».

49

Considerava que entre les pitjors preguntes que li han fet els periodistes musicals, n'hi ha tres que s'emporten la palma. La primera: «¿Qui és la Flaca?», per repetitiva després de 20 anys. La segona: «¿Per què Jarabe de Palo?». I la tercera: «¿Com dius que es diu el teu grup?». ¡Al final d'una entrevista!

50

Va arribar a assolir a Instagram els 100.000 'followers' (ell en segueix només 6). Des que li van diagnosticar la malaltia, va ser superactiu a les xarxes socials i el seu «club del cranc» només feia que sumar seguidors. El seu objectiu era desestigmatitzar el càncer. A Twitter el van donar per mort. I ell va improvisar una lletra «'a los que dicen por ahí que me estoy muriendo...'». I també un vídeo, en què es preguntava: «'¿Es aquí el cielo? ¿Se puede pintar aquí? Hoy resulta que estoy muerto y soy argentino'».