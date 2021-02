Puig-reig estrenarà el 22 de maig el musical que retrata l'essència del poble

L'abril del 2019, l'Ajuntament de Puig-reig presentava un ambiciós projecte: un musical 100 % local, inspirat en el poble. Amb les partitures del compositor Sergi Cuenca, el llibret del professor Quim Puig, la narració de Joan Crosas i la posada en escena de la Polifònica. Arrelats a Puig-reig s'havia d'estrenar, inicialment, el novembre, per Sant Martí, una data que es va traslladar a la Festa Major, el maig. Dos mesos abans, el març del 2020, s'havien d'iniciar els assajos intensius. Però la pandèmia ho va capgirar tot i el projecte va quedar aturat. Ara, un any després, la Polifònica ha reprès els assajos del muntatge, que té la direcció escènica de Maria Casellas, i des de fa quinze dies suma la presència del mateix compositor, Sergi Cuenca. La intenció?. Estrenar, finalment, per la Festa Major del municipi i oferir dos funcions, els dies 22 i 23 de maig, al pavelló.

Arrelats a Puig-reig manté l'essència amb què va ser concebut fa més de tres anys quan , recordava ahir Sergi Cuenca, Jesús Subirats, regidor de Cultura, li va fer la proposta: «crear un espectacle propi, del poble. Em va semblar una molt bona idea, un projecte ambiciós, atrevit i amb una coral que funciona molt bé». I així va començar: implicant el compositor, la Polifònica i l'autor del text. Un any més tard del previst, tornar a assajar ha estat, remarcava Cuenca, «un luxe per a tothom». L'únic canvi en el muntatge es farà per respectar les distàncies i, en les darreres setmanes, Casellas ha adaptat l'espectacle i els moviments a les mesures de seguretat determinades per la pandèmia. La intenció?. Una escenografia senzilla però unificada.

Arrelats a Puig-reig és un muntatge de gran format amb una orquestra de setze músics en directe, amb una partitura emmarcada «en el teatre musical clàssic» i «feta a mida de la Polifònica», remarcava ahir Cuenca. El musical està format per una introducció i cinc històries dividides en dues parts, com explicava Cuenca. Crosas serà qui «anirà entrellaçant» les diferents parts.

El musical fuig d'explicar la història de Puig-reig però les diferents peces s'ambienten en èpoques diferents i remeten a fets, tradicions o anècdotes del poble. Com destacava Subirats, l'autor «s'ha inspirat en l'essència de personatges puig-regencs de diverses èpoques que han fet de nosaltres el que som». Les veus aniran a càrrec de la Polifònica que, a banda dels temes corals on encarnaran el paper del poble, també s'encarregaran de les veus solistes interpretant els personatges protagonistes del muntatge.