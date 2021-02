El Voilà! reprèn avui els concerts «perquè ja estem cansats de canviar dates»

«Obrim a veure què passa, perquè ja estem cansats de canviar de dates i amb l'esperança que al març la situació canviï, perquè sinó és impossible tirar endavant», exclamen els berguedans Emma Costa i Xavier Tristany, que fa onze anys van impulsar el cafè-teatre Voilà! al carrer del Cós de Manresa, on han programat concerts de dijous a diumenge: més de 2.500 fins que va arribar la covid-19.

Tenien previst reprendre la programació fa quinze dies, però van ajornar-ho perquè es van allargar les restriccions. Aquest cap de setmana continuen sense poder servir begudes, «que és la nostra font d'ingressos, perquè les entrades són per als músics», però tot i així han decidit arrencar: «per agafar rodatge, i esperant a veure si podem tornar a treballar amb normalitat». Tristany i Costa es mostren molt crítics amb normatives que consideren «ridícules» i que han comportat que, en el darrer any, només hagin pogut fer dos concerts a principis d'octubre i tretze al desembre. Fins a finals d'agost, amb la llicència de cafè-teatre (que no és gaire habitual) estaven englobats dins de l'oci nocturn. Gràcies a la pressió de l'Associació de Sales de Concerts de Catalunya, van passar a ser considerats del sector de la cultura: poden fer concerts, però no obrir el bar... i els números no surten. «Estem encallats», remarca Tristany, que apunta contradiccions com que «podem vendre beguda per emportar, però no es pot consumir a dins. És absurd diferenciar les activitats».

I això que amb el sistema de venda d'entrades, ara totalment a través d'Entradium, es registren els contactes de tots els assistents, que s'asseuen per taules en grups bombolla. «Sabem fins i tot en quina taula seuen», apunta Costa. Amb la restricció de la capacitat al 50%, la petita sala manresana ofereix 40 localitats. «Amb la capacitat habitual, el Voilà! ple fa molta patxoca, i ara, complint les distàncies, no es veu mai buit. És la visió positiva», diu Tristany.

No han pogut obrir, però han tingut «la feina ingrata de reprogramar, fer passos endavant i passos enrere. El Roger Margarit, que actuarà dissabte, ja l'hem posat al calendari quatre cops. Passa el mateix amb el David Ros, que actuarà el 12 de març», exposa Costa. Però també hi ha hagut alegries, com que Adrià Puntí es posés en contacte «perquè tenia ganes de venir. Feia temps que el teníem pendent, però no se'ns hagués passat pel cap que vingués ara. Vam programar dos concerts, i un ja està exhaurit!».

sultans of swing, pacto entre caballeros... El cicle dedicat a bandes que homenatgen grups mítics ha quedat enguany desordenat. Avui actuen Sultans of Swing, tribut a Dire Straits; i demà Pacto entre Caballeros, a Joaquín Sabina (a la foto).

morlan river, bluebell, entre d'altres... El Voilà organitza el concurs musical Llumplugged des del 2015 per impulsar l'escena local. Com que no es pot fer en el format habitual, es recuperen grups que hi han participat, com Morlan River (13 de març).

dissabte 27 de febrer (20 H). El cantautor de Rubí presentarà el seu nou disc, Blau, conceptual i ple de contrastos. L'actuació ja estava prevista des de fa un any. A la foto, en un concert al Voilà! de fa cinc anys per presentar El Secret del Bàrman.

diumenge 28 de febrer (19 H). Bàsic és el format acústic i íntim que permet escoltar les composicions de Pep Sala en el seu estat més pur. Amb la guitarra acústica i el piano repassa temes de Sau, La Banda del Bar i Pep Sala en solitari.

Diumenge 7 de març (12.30 i 19 H). Adrià Puntí oferirà dos concerts i ja s'han exhaurit les en-trades per a la sessió del vespre. A De Puntí a Puntí reversiona les seves pròpies cançons: Fellaction, Umpah-Pah, La Clau de girar el taller i L'enriu-te'n.

divendres 19 de març (20 H). Manuel Fuen-tes, carismàtic presentador televisiu, ha omplert diversos cops el Voilà! amb el seu homenatge a un dels músics de referència del panorama internacional, Bruce Springsteen. Oferirà un format proper i íntim.

dissabte 20 de març (20 H). La veu i la guitarra de l'artista menorquí desfullen una proposta de caire intimista: Sal pols. Abraça cançons, triades d'entre els seus projectes, com Ja T'Ho Diré, dibuixades de desig, melancolia, natura, festa, somnis...

dissabte 27 de març (20 H). Un espectacle a càrrec de Beni i Diego, integrants de la humorística orquestra Hotel Cochambre. Es proposen invocar a través d'un teclat a un Cupido oblidat per culpa de les xarxes socials. Fan estada al teatre Borràs.