L'acte de lliurament del Premi Planes reivindica el periodisme d'investigació

Els periodistes Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez han recollit aquest diumenge el VIII Premi Josep Maria Planes pel treball d'investigació "BarçaGate' o 'Bartogate', al Centre Cultural de Casino de Manresa. Aquest és el primer cop que el jurat reconeix amb el guardó un treball radiofònic. Durant l'acte s'ha posat en valor el periodisme esportiu, radiofònic, "jove" i "amb inquietuds", tal com ha destacat un dels premiats i cap d'Esports de SER Catalunya, Sique Rodríguez.

El premi Josep Maria Planes, que per primera vegada està dotat econòmicament, amb 1.000 €, és convocat per l'Ajuntament de Manresa i la Demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes de Catalunya amb l'objectiu de reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936). Els ha entregat el premi l'alcalde de Manresa, Marc Aloy, que ha remarcat que el treball guanyador és "resultat d'hores d'esforç" i que "requereix del bon fer i d'aquells que senten la professió".



El periodisme d'investigació és una "necessitat democràtica"

Abans del lliurament del premi s'ha fet una taula rodona sobre 'Periodisme, ràdio i esport' amb la participació de Pilar Goñi, directora del Grup Taelus – Ràdio Manresa i Canal Taronja – ; Xavier Ginesta, vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC i Sique Rodríguez, un dels premiats i cap d'Esports de SER Catalunya.

En la xerrada s'ha subratllat que cal "més periodisme d'investigació", ha dit Pilar Goñi. El professor i periodista Xavier Ginesta ha afegit que "les facultats estan fent bé els deures, però que falten recursos" i que el periodisme d'investigació és una "necessitat democràtica".

Per la seva banda, Sique Rodríguez, cap d'Esports de SER Catalunya, ha posat de relleu que mai l'han coartat per publicar una informació i ha explicat que la "pressió més dura és la sentimental". També ha destacat que el cas 'Barçagate' ha estat "una de les notícies més barates en la història del periodisme" en el sentit que s'hi ha destinat més "esforços i hores" que "no pas recursos econòmics".



El #BarçaGate va donar la volta al món

El febrer de l'any passat, es va revelar al programa "Què t'hi jugues" de Ser Catalunya que el FC Barcelona tenia contractada una empresa per incidir a les xarxes socials amb un doble objectiu: defensar la gestió de la junta directiva del club i crear arguments contra els seus teòrics opositors. La informació completa es va emetre al podcast "La llotja del Què t'hi jugues".