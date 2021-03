«El treball ‘Barçagate' és fruit de moltes hores i molt esforç»

Periodistes de SER Catalunya guanyadors del premi Planes pel seu treball d'investigació «Barçagate», emès al programa «Què t'hi jugues». Van recollir el guardó ahir a la sala d'actes del Centre Cultural del Casino de Manresa, on també es va fer una taula rodona sobre «Periodisme, ràdio i esport»

El premi Planes de periodisme d'investigació, que atorga la demarcació Catalunya Central del Col·legi de Periodistes i l'Ajuntament de Manresa, ha guardonat en aquesta edició les investigacions sobre el Barçagate.

Adrià Soldevila, Sergi Escudero i Sique Rodríguez han estat premiats per la informació que van fer pública el febrer de l'any passat al programa Què t'hi jugues de la SER Catalunya, que va destapar els negocis del Barça amb l'empresa I3 Ventures per defensar, a les xarxes socials, la gestió de la junta directiva del club i crear arguments en contra dels seus teòrics opositors. El cas va tenir un gran impacte i va motivar que es fes una investigació judicial.

Com aconsegueixen destapar el cas ´Barçagate'?

A. S.: La nostra sospita sobre el que estava passant comença molt temps abans de la publicació de la investigació (febrer del 2020). Va ser a final del 2018 quan vam veure a Twitter campanyes organitzades contra membres de l'oposició, d´expresidents, de periodistes... i a partir d'aquí comencem a indagar, a fer preguntes, a comprovar els indicis... Això va fer que molta gent ens veiés com els encarregats d'investigar allò que molts sospitaven i ens fessin arribar informació i documentació. Tot ho vam analitzar, contrastar i treballar a fons durant gairebé un any i mig.

Es van trobar traves per obtenir informació?

S. R.: Hi vam dedicar moltes hores i molt esforç, però va valer la pena perquè allò que primer són indicis acaben sent documents que sostenen les sospites, i amb proves a la mà els afectats i els protagonistes ens ho van reconèixer.

A. S.: Sí, abans de publicar-ho ho van reconèixer tot, altra cosa és que després el president Bartomeu ho volgués negar. De fet, l'auditoria que va fer el Barça també va acabar demostrant que la SER tenia raó.

Van rebre pressions?

S. R.: Hi va haver pressions en el sentit que no volien que publiquéssim la notícia, però pressions dintre de la normalitat. Sobretot un xantatge emocional, en què et qüestiones si pots fer mal al Barça. Però una cosa és el club i l'altra és la directiva, i a qui té el poder se l'ha de controlar perquè no faci el que vulgui. Tothom vol que la pilota entri i moltes vegades no entra perquè es fa una mala gestió.

La publicació de la notícia es va emetre al programa «Què t'hi jugues» de SER Catalunya i va tenir un fort impacte, tant els fets com el seu treball d'investigació, que avui ha rebut un nou premi. Satisfets?

S. E .: És un honor i un orgull sí. I sobretot volem que serveixi perquè altres periodistes s'engresquin a investigar.

Fa falta més periodisme d'investigació?

S. E.: Haurien de sortir a la llum casos cada setmana, fa falta més periodisme d'investigació sí. A la facultat on vam estudiar el grau de Periodisme l'Adrià i jo, la UVic-UCC, aposten fort pel periodisme d'investigació, i les empreses també ho haurien de fer, invertir-hi més recursos.

S. R.: Val a dir que el ´Barçagate' ha estat una de les notícies més barates en la història del periodisme, en el sentit que s'hi han destinat més esforços que no pas recursos econòmics.

El seu treball d'investigació ja va rebre el premi Barnils, i ara el premi Planes. És la primera vegada en les vuit edicions que es guardona un treball d'investigació d'un mitjà radiofònic i de periodisme esportiu, un fet també remarcable...

S. R.: És un orgull i és positiu perquè trenca el tòpic que al món de l'esport no es fa periodisme. Sí que se'n pot fer. I també es pot publicar una bona investigació a la ràdio, com hem demostrat amb aquest treball radiofònic.

El lliurament del premi Planes es va fer ahir al Centre Cultural del Casino de Manresa, amb l'assistència dels premiats; del degà del Col·legi de Periodistes, Joan Maria Morros; de representants de la demarcació a la Catalunya Central; i de l'alcalde de Manresa, Marc Aloy; i la regidora de Cultura, Anna Crespo, entre altres assistents.

L'acte va incloure una taula rodona sobre «Periodisme, ràdio i esport». La va moderar el periodista de Regió7 Enric Badia, i hi van participar Pilar Goñi, directora del Grup Taelus -Ràdio Manresa i Canal Taronja-; Xavier Ginesta, vicedegà de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UVIC-UCC; i Sique Rodríguez, un dels premiats i cap d'Esports de SER Catalunya.

Van coincidir que cal «més periodisme d'investigació». Segons Xavier Ginesta, «és una necessitat democràtica». Va dir que «les facultats de Periodisme estem fent bé els deures, però falten recursos». També es va valorar el periodisme esportiu, radiofònic, «jove i amb valors», va destacar Sique Rodríguez.

El premi Planes, dotat per primer cop econòmicament amb 1.000 euros, té com a objectiu reivindicar el periodisme d'investigació i la figura del periodista manresà Josep Maria Planes (1907-1936).