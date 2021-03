Els Globus d'Or esquiven la covid zhao apunta als oscars

Els triomfs de Nomadland i Borat 2 en cinema i de Gambito de dama i The crown en televisió van marcar la gala de la 78a edició dels Globus d'Or, una cerimònia que passarà a la història perquè la pandèmia va fer que es retransmetés des de Nova York, amb Tina Fey de presentadora, i Los Angeles, on hi era Amy Poehler. Els nominats es van mostrar en videotrucades, els guanyadors van fer els discursos des de casa seva i la vetllada no va estar exempta d'errades tècniques i de crítiques cap a l'organització, l'Associació de la Premsa Estrangera de Hollywood, acusada de no tenir cap afroamericà entre els seus 90 membres.

Nomadland va complir amb els pronostics i va obtenir els guardons a millor film dramàtic i millor directora, una Chloé Zhao que apunta directament als Oscars del 25 d'abril amb un film que fa una mirada poètica als efectes devastadors del capitalisme del segle XXI a la societat nordamericana. Borat, película film secuela, continuació de la iconoclasta Borat del 2006, també va obtenir dues estatuetes: millor comèdia o musical i millor actor per Sacha Baron Cohen. El mateix número de premis que Soul, millor cinta d'aimació i millor banda sonora.

L'única taca per Nomadland va ser que Frances McDormand no va ser guardonada com a millor actriu, distinció que va recaure en Andra Day, per Los Estados Unidos contra Billie Holiday. El moment més emotiu de la nit va ser pel desaparescut Chadwick Boseman, condecorat com a millor actor dramàtic per La madre del blues. La seva vídua, plorant, va pronunciar un discurs colpidor.

Encara en cinema, Rosamund Pike va ser recompensada com a millor actriu de comèdia o musical pel seu paper a I Care a Lot. En les categories d'intèrprets de repartiment van ser coronats Jodie Foster, per The Mauritanian, i Daniel Kaluuya, per Judas and the Black Messiah. Aaron Sorkin, al capdavant de la reivindicació política d'El juicio de los 7 de Chicago, es vahaver de conformar amb el milor guió.

Minari, amb producció estatunidenca però més del 50 per cent dels diàlegs en coreà, va ser premiada millor film de llengua estrangera. Laura Pausini, amb Diane Warren i Niccolò Agliardi, va obtenir el Globus a la millor cançó per Io Sì, de La vida por delante, on hi surt Sofia Loren dirigida pel seu fill, Edoardo Ponti.

Netflix domina la televisió

El drama sobre la família reial britànica The Crown i la història de superació d'una jove escaquista de talla mundial de Gambito de dama van triomfar en l'apartat de sèries televisives, donant a Netflix una gran victòria. La primera es va endur quatre estatuetes, la de millor sèrie dramàtica i tres d'interpretació per Emma Corrin (que fa de Lady Di) i Josh O'Connor (príncep Carles) com a actors principals i Gillian Anderson (Margaret Tatcher) com a millor secundària.

Gambito de dama va guanyar el premi a millor minisèrie i la protagonista, Anna Taylor-Joy, va rebre el Globus a millor actriu. Schitt's Creek, que als Estats Units emet Netflix, va vèncer en millor sèrie de comèdia o musical i millor actriu, amb Catherine O'Hara. Com a actor va triomfar Jason Sudeikis pel seu paper a Ted Lasso, la sèrie revelació d'Apple. Mark Ruffalo va ser el millor actor d'una minisèrie per I know this much is true i John Boyega el millor secundari per Small Axe.

La cerimònia dels Globus d'Or ha quedat molt marcada per la Covid, però no tots els efectes són negatius. La dita avantsala dels Oscar és coneguda i valorada per ser un esdeveniment eixelebrat, amb presentadors políticament incorrectes i premiats que diuen el primer que els passa pel cap. Tot plegat fa que els Globus siguin molt més frescos i imprevisibles que la resta dels guardons anuals. Com ja va passar en els Grammy i els Emmy, les mesures relacionades amb la Covid han provocat una celebració freda, amb problemes tècnics i amb els convidats rebent el premi online des de casa. Però la manca d'estrenes dels grans estudis ha donat espai al cinema independent, com Nomadland acaparant els premis al millor film dramàtic i directora, que consoliden el nom de Chloé Zhao com el preferit pels Oscar i l'abanderada de l'actual onada feminista. Per altra banda, Borat 2 surt destacada també amb els guardons a millor comèdia i millor intèrpret, dos guardons que recompensen el compromès i arriscat Sacha Baron Cohen. En termes televisius, Netflix arrasa: The crown i Gambito de dama s'ho emporten gairebé tot en l'any de l'expansió definitiva de les plataformes digitals, demostrant que tenen la paella pel mànec. Tot i que els Globus d'Or han guardonat tres actors afro-americans, l'associació de la premsa estrangera que els organitza ha de plantejar-se seriosament les bases del seu funcionament, marcat per una opacitat interessada que devalua completament la validesa dels premis i de la seva existència.