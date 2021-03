Una torre Eiffel amb 2.826 peces metàl·liques, 4.813 cargols i 747 graons

De jove, Josep Fonts va treballar a la fàbrica de les Faixes de Moià de contramestre. Més endavant va endegar un negoci propi familiar amb uns quants telers però va haver de plegar. Va fer de manobre i de paleta i va ser en aquesta època quan va aprendre a treballar la pedra. Ara, ja jubilat,va decidir fer una maqueta, a escala, de l'església de Santa Maria de Moià, exposada a l'entrada del temple. Des de llavors ja no ha abandonat una afició amb la qual ha construït el campanar de Puigcerdà, que es pot veure al Museu de la Ciutat, Santa Maria del Mar, exposada dins la basílica i, finalment la torre Eiffel, l'obra mestre de Gustave Eiffel. Totes les obres li han suposat un esforç considerable però en aquesta darrera hi ha esmerçat tot un any de feina a més de 2.826 peces metàl·liques,1.648 reblons, 747 esglaons i 4.813 cargols per aconseguir els 3,65 metres d'alçada. Per recrear-la, Josep Fonts va fer servir un llibre fotogràfic de l'emblemàtica torre que li havia regalat el seu fill on hi va trobar tot de detalls: des dels fonaments fins a la coronació del monument parisenc. D'inici va fer els fonaments amb pedra, ciment i formigó. Un cop feta la base va construir el primer quadre de ferro i un cop fet va pujar també amb ferro les quatre columnes esbiaixades, el quadre de sobre i finalment l'eix final que corona tota la torre. Quan va començar era l'inici de la pandèmia, ara farà un any, i quan estava construint la primera planta, i adonant-se de la feinada que tenia al davant «ja ho volia deixar», explica. Però va continuar encara que s'equivoqués de peça i l'hagués de fer de nou. És una impressionant Torre Eiffel que no té ni una sola soldadura: tot s'aguanta amb els cargols i els reblons. Dins la torre hi ha l'escala amb els 747 esglaons que arriben al capdamunt. Josep Fonts té emmarcades les fotografies on es pot veure el llarg procés que ha seguit en la construcció d'una torre que uns conjunts de llums leeds en tots els relligats de les diferents plantes li'n donen, de nit, una vistositat espectacular. Confia que tard o d'hora, l'obra exposi a París i ja ho ha fet saber al consulat espanyol. Ara, es planteja entomar la Torre de Pisa.