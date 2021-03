La trajectòria televisiva de Quique San Francisco: d'«Estudio 1» a «Cuéntame cómo pasó»

Quique San Francisco ha mort aquest dilluns als 65 anys, a causa d'una pneumònia bilateral per la qual portava ingressat a l'hospital des del gener. La mort de l'intèrpret ha commocionat el món de l'espectacle en general i la televisió en particular, ja que va ser el mitjà en què va desenvolupar gran part de la seva carrera professional. En aquest article repassem algunes de les sèries i programes mítics en què va participar, com 'Los ladrones van a la oficina', 'Cuéntame' o 'La bola de cristal'.





Els seus inicis a TVE

De 'Los ladrones van a la oficina' a 'Cuéntame'

Ha fallecido Enrique San Francisco, nuestro Tinín, que tanto nos hizo disfrutar de la cerveza y sus berberechos al frente de la Bodega Nalón ¡Buen viaje compañero! ??



Quique San Francisco va debutar davant les càmeres amb només sis anys, participant a diverses pel·lícules i anuncis publicitaris. El seu primer paper en una sèrie de televisió va arribar l'any 1965 amb 'Santi, botones de hotel', una ficció de TVE que es gravava als estudis Miramar de Barcelona. L'actor també va participar en altres produccions mítiques de la televisió pública com 'Estudio 1' (1971), 'Curro Jiménez' (1974) 'El pícaro' (1975) o l'espai 'La bola de cristal' (1987).A la dècada dels 90, amb l'aparició de les cadenes privades, San Francisco va continuar molt lligat al mitjà televisiu. Entre 1993 i 1995 va fer el salt a Antena 3 amb un paper a 'Los ladrones van a la oficina', una comèdia en què va interpretar 'El carteras'. 'Compuesta i sin novio' (1994) i 'Un paso adelante' (2005) són altres produccions de la casa en què va treballar amb personatges episòdics.Ja als 2000, Quique San Francisco es va incorporar al repartiment de 'Cuéntame cómo pasó' per posar-se a la pell de Tinín, l'amo del bar del barri. L'actor es va mantenir a la longeva sèrie durant nou temporades, compartint pantalla amb actors com Imanol Arias i Ana Duato. El 2002 es va haver d'apartar de la ficció després de patir un aparatós accident de moto, però més endavant es va poder reincorporar.Va ser una dècada en què no li va faltar feina, ja que va compaginar el seu paper a 'Cuéntame' amb col·laboracions a diversos programes de televisió com 'La noche con Fuentes i cía', 'El Club de la Comedia' o 'Un dos tres... a leer esta vez', l'última etapa del mític format creat per Chicho Ibáñez Serrador.També seran molt recordades les seves aparicions a 'El hormiguero', on es deixava veure de manera habitual. La seva última entrevista al programa de Pablo Motos, a qui l'unia una gran amistat, va tenir lloc el desembre del 2019. «Jo trobo molt a faltar quan escrivies tu els monòlegs perquè, en honor a la veritat, són els millors que he fet», li confessava el convidat.