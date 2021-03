Àlex Casademunt, el «triunfito» que no va guanyar «OT» però va conquerir el públic

Un joveníssim Àlex Casademunt González (Vilassar de Mar, 1981) treballava com a tècnic d'electrodomèstics quan, el 2001, va veure un anunci i va decidir presentar-se al càsting d'un nou concurs musical que preparava TVE-1 i que volia competir amb l'èxit del 'Gran hermano' de Telecinco: 'OT'. L'extravertit mataroní va ser un dels 16 escollits per entrar a l'Acadèmia dirigida llavors per Nina i que els seus inquilins van entrar carregats de somnis per sortir-ne convertits en autèntics ídols populars gràcies al brutal èxit que va aconseguir el 'talent show' musical en la seva primera temporada. Vint anys després, Casademunt ha mort aquesta matinada passada en un accident de trànsit a Mataró, amb només 39 anys, fet que ha desencadenat les mostres de condol dels seus excompanys i de tots els seus fans.

Famós per la seva verborrea i la seva simpatia, però també per no tenir pèls a la llengua, Casademunt va ser un dels nois que més joc va donar en aquell primigeni 'OT', en el qual tan bona amistat va fer amb David Bustamante. Es van convertir gairebé en els Zipi i Zape de l'Acadèmia, amb les seves bromes i el seu bon 'feeling' amb Nina. Àlex va ser el quart expulsat, però ja s'havia posat el públic a la butxaca i va ser repescat amb els vots de l'audiència per tornar al 'talent' que finalment guanyaria Rosa López, davant de David Bisbal i del seu estimat Bustamante, i en el qual el català quedaria desè. La seva relació era tan pròxima, que el cantàbric va voler que el seu amic col·laborés en una de les cançons del seu primer disc, aquell 'Dos hombres y un destino' en la qual tots dos lluitaven al ring per l'amor d'una dona.

Com la majoria dels seus companys, el món de la música va estar als seus peus tot just sortir de la famosa Acadèmia. Aprofitant l'èxit del programa, Casademunt va formar un grup junt amb Geno, Javián i Mireia, Fórmula Abierta. No van trigar a treure disc, 'Aún hay más', amb el qual van aconseguir el seu gran 'hit', el mogut i enganxós 'Te quiero más'.

Disc en solitari

Però Àlex volia volar sol i, el 2003, va deixar el seu lloc en el quartet a un altre 'triunfito', Miguel Ángel Silva ('OT 2'), per emprendre una carrera en solitari llançant el disc 'Inquietudes'. L'àlbum incloïa 14 cançons, entre les quals destaca 'Jugándome la vida entera', que va arribar als primers llocs de les llistes d'èxit espanyoles.

La seva desimboltura davant les càmeres també li va obrir un camí a la televisió com a presentador, concursant i col·laborador en programes de televisió, com 'Els Lunnis' i '¡Mira quién baila!' de TVE, i 'Crónicas marcianas' i 'El programa de Ana Rosa', de Telecinco. Es va atrevir, a més, amb la interpretació, i va debutar en la sèrie d'Antena 3 'La sopa boba', junt amb Lolita Flores i María Barranco. Després va participar també a 'Mar de fons' (TV-3), 'Murtra' (Canal Sur) i 'Vive cantando' (Antena 3).

A TV3 es van fixar en les seves capacitats comunicatives i, el 2006, va presentar el concurs 'Cantamania' junt amb una altra cantant sortida d'un 'talent', Roser. Aquell mateix any va tornar a la seva enyorada Acadèmia d''OT' per presentar el programa de després de les gales, 'El chat de Operación Triunfo'.

El setembre del 2010 es va incorporar a l'elenc del musical 'Mamma Mia', en el paper de Sky, que en aquell moment es representava al teatre Coliseum de Madrid. Després de participar en diversos programes i concursos televisius, el 2013 va llançar el senzill 'Sé' junt amb el seu germà Joan Casademunt, amb qui presentaria l'any següent 'Me haces sentir'.

La tornada a Fórmula Abierta

A partir del 2016, va col·laborar en el programa de Javier Cárdenas a TVE-1, 'Hora punta', i el 2016 va tornar als escenaris de la mà de Fórmula Abierta, que formaven en aquesta segona època amb els 'triunfitos' Javián i Tessa Bodi.

En la seva vida personal, va ocupar la premsa rosa per la seva relació de quatre anys amb la cantant Merche i a l'admetre que havia tingut un petit 'affaire' amb Verónica, la seva companya d''OT 1', i fa dos anys es va estrenar com a pare amb el naixement de la seva filla Bruna. La seva carrera va quedar esquitxada per alguns problemes amb la justícia per episodis violents: «El més dur que m'ha passat en la vida és que m'acusessin de maltractament. Jo sempre he respectat molt les dones. Han sigut molt importants en la meva vida. Crec que només que mori una dona en mans d'un home justifica que siguem contundents», va arribar a comentar a la revista 'Lecturas'.