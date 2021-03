La catalana «Las niñas» triomfa en la 8a edició dels Premis Feroz amb tres guardons principals

La coproducció catalana 'Las niñas' ha triomfat en la 8a edició dels Premis Feroz amb tres guardons: millor pel·lícula dramàtica i millor direcció i millor guió, per a Pilar Palomero. 'La boda de Rosa', d'Icíar Bollaín, s'ha endut el Feroz a la millor pel·lícula de comèdia, i el film de la catalana Nuria Giménez 'My mexican bretzel', el premi especial de l'edició. Mario Casas ha estat premiat com a millor actor de pel·lícula per 'No matarás' i Patricia López Arnáiz, millor actriu per 'Ane'. 'Antidisturbios' i 'Vamos Juan' han guanyat el premi a la millor sèrie dramàtica i de comèdia, respectivament. Eduard Fernández ha estat distingit com a millor actor de sèrie per '30 monedas' ex aequo amb Hovik Keuchkerian, d''Antidisturbios',

'Las niñas' no partia com a favorita però ha acabat imposant-se amb tres guardons principals a 'La boda de Rosa', que era la cinta més nominada de la nit però s'ha hagut de conformar amb el guardó a la millor pel·lícula de comèdia.

Entre els premiats de la nit hi ha hagut diversos títols i professionals catalans. A més de 'Las niñas' -una coproducció catalana amb participació de TV3 entre altres- han estat premiades la independent 'My mexican bretzel', de Núria Giménez Lorang (premi especial de la nit), l'actor Eduard Fernández pel seu paper a la sèrie de Movistar + '30 monedas' i també la sèrie 'Vamos Juan', de Mediapro per a TNT. D'altra banda Jordi Labanda també ha estat reconegut amb el Premi FlixOlé al millor cartell de pel·lícula, pel seu treball a 'Rifkin's Festival', de Woody Allen.

Els Premis Feroz, que concedeix l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya (AICE), havien nominat també Cesc Gay a la millor direcció per 'Sentimental' i David Victori en la mateixa categoria per 'No matarás', però el guardó ha recaigut finalment en Pilar Palomero. També els actors David Verdaguer ('Uno para todos') i Àlex Brendemühl ('Akelarre') optaven respectivament al millor actor de pel·l·lícula i millor actor de repartiment de pel·lícula, però els guanyadors han estat per Mario Casas ('No matarás') i Juan Diego Botto ('Los europeos').

D'altra banda, Patricia López Arnáiz ha guanyat el Feroz a la millor intèrpret protagonista de pel·lícula per la cinta basca 'Ane'. El premi a la millor actriu de repartiment de pel·lícula ha estat per a Verónica Echegui i el seu paper al film 'Explota explota'.



Les sèries, protagonistes



La 8a edició dels Premis Feroz ha confirmat l'entrada de les sèries al palmarès de determinats guardons cinematogràfics. Els premis de la crítica han lliurat reconeixements a la millor sèrie dramàtica ('Antidisturbios'), de comèdia ('Vamos Juan'), i també als millors actors principals i de repartiment masculins i femenins.

Quant a les interpretacions, Eduard Fernández ha estat distingit com a millor actor de sèrie per '30 balas' ex aequo amb Hovik Keuchkerian, d''Antidisturbios'. La sèrie de Rodrigo Sorogoyen ha vist com també es premiava la interpretació de Patrick Criado en el premi d'actor de repartiment. De la seva banda, 'Patria' (HBO), ha acaparat els premis d'interpretació femenina protagonista, amb Elena Irureta com a guanyadora, i de repartiment, amb Loreto Mauleón.



Victoria Abril es disculpa

La polèmica d'aquesta edició l'ha protagonitzat l'actriu Victoria Abril, Premi d'Honor dels Feroz 2021. La intèrpret no ha participat a la catifa vermella perquè va amenaçar de fer-ho sense mascareta i en un acte previ de reconeixement a la seva trajectòria celebrat dilluns va qüestionar l'abast i la veracitat de la crisi del coronavirus així com de l'eficàcia de les vacunes.

Amb tot, l'organització ha permès a l'actriu recollir el guardó sense mascareta a l'escenari del teatre, com d'altra banda també han fet altres premiats. Des d'aquí, Abril s'ha disculpat per les declaracions d'ahir. Sense retractar-se'n, ha demanat excuses si amb les seves paraules havia "ofès algú". "Per mi totes les vides compten", ha afirmat. Minuts després, Maria Guerra, presidenta de l'Associació d'Informadors Cinematogràfics d'Espanya España (AICE) ha reclamat "dir no a les mentides que destrueixen la nostra convivència".

La presentadora de la gal·la Pilar Castro ha desitjat a l'inici "que aviat estiguem tots vacunats", en el que ha semblat una al·lusió a les declaracions d'Abril, però "sense fer cap acudit sobre Victòria Abril", com diria més endavant. Jorge Sanz ha glossat la seva figura i ha lloat la veritat de les seves interpretacions. "Compte que amb això de les mascaretes no ens convenci a tots", ha comentat per treure ferro a la polèmica.

Esty Quesada, una de les lliuradores de premis ha posat el punt més càustic de la nit, ironitzant sobre el terrorisme d'ETA a propòsit de la nominada 'Pàtria'. La jove també s'ha referit a les limitacions a la llibertat d'expressió a l'Estat i ha dit que evitaria fer segons quines bromes per no "acabar" a la presó.

Canvi d'escenari i gala presencial

Els Premis Feroz 2021 s'han celebrat al Teatre Coliseum de Madrid després de prolongar-se el confinament d'Alcobendas, localitat a la qual havien de lliurar-se inicialment. Així ho van acordat l'Associació d'Informadors Cinematogràfics (AICE) i l'Ajuntament d'Alcobendas, en un "un exercici de responsabilitat". Tanmateix la cerimònia de lliurament s'ha mantingut en un format presencial, amb una catifa vermella sota "estrictes mesures de seguretat" en un hotel al costat del teatre. Per la celebració de la gala s'ha reduït un 25% l'aforament del teatre, de manera que només hi ha assistit els nominats i un nombre reduït de convidats. La cerimònia l'ha presentat l'actriu Pilar Castro i s'ha pogut seguir a través de YouTube.