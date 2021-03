La Sala Stroika rep el Premi Enderrock al reconeixement a la indústria pels seus 10 anys de treball

Aquest dimecres en un acte que ha tingut lloc a l'Antiga Fàbrica d'Estrella Damm, s'han desvetllat més detalls sobre aquesta edició dels Premis Enderrock. Però és que a més, s'han entregat els reconeixements a la indústria, destacant el treball que ha desenvolupat la Sala Stroika de Manresa durant els seus 10 anys de vida.

Dani Castellano, director de la Sala Stroika i de Casa de la Música Manresa, ha estat l'encarregat de recollir aquest premi, i ha aprofitat per destacar el treball conjunt que s'ha fet durant aquesta década. "Aquest és un premi pel col·lectiu, perquè una sala no es porta sola, hi ha un munt de gent darrere: treballadors, els diferents agents musicals i per suposat, els més de 900 artistes que han fet d'Stroika casa seva".

I és que la Sala Stroika va obrir les seves portes a l'octubre de 2010 amb el recital de Carles Belda i el conjunt Badabadoc; seguit al dia següent pel directe de Plouen Catximbes. Tot just el mes següent, va penjar el cartell d'entrades exhaurides, al concert d'Obrint Pas. Des d'aquell moment, han passat pel seu escenari, artistes i bandes com Manu Chao, Love Of Lesbian, ZOO, Berri Txarrak, Iseo & Dodosound, Tribade, Bad Gyal o Amparanoia, entre moltes altres.

A més, en la seva petita compareixença, Dani Castellano ha recordat la difícil situació per la qual estan passant totes les sales. "Hem donat petits passos, però hem de tenir consciència, de que al nostre panorama hi ha una anomalia: i és que les sales de concerts depenen de l'explotació de la discoteca per poder sobreviure". Una solució que passa per abordar què passarà quan s'acabi la pandèmia. "Hem de plantejar-nos quin tipus d'infraestructura volem consolidar. I és que les sales de concerts són elements primordials en la cadena de valor".