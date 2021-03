CineClub reivindica la llibertat i les dones

CineClub Manresa s'apunta aquest mes de març a la dissidència. Arrenca avui la programació mensual amb The Letter, un Documental del Mes que fa esborronar perquè presenta el cas d'una ciutadana africana, Margaret, que és acusada de bruixeria€ a l'actualitat. I, tal i com ja va avançar Regió7 (vegeu el diari del 25 de febrer), tancarà el mes el diumenge 28 amb l'estrena del documental Hasél, condemnar el missatger, en el qual el director manresà Joan Garcia Codina fa una aproximació al raper recentment empresonat. A la projecció hi assistirà el director. L'entitat cinèfila defensa que el cinema continua essent «una arma» per «denunciar oportunament els atacs que pateix la llibertat en un present cada vegada més semblant a una distòpia».

Entremig dels dos documentals, CineClub proposa tres films de mirada femenina heterodoxa, un drama i dues comèdies. L'esperit reivindicatiu del Dia Internacional de la Dona serà celebrat amb Ane, una de les operes primes, del basc David Pérez Sañudo, més destacades del 2020. I Saint Frances i Shiva Baby porten un any més l'Americana Film Fest a Manresa. Saint Frances és una comèdia políticament incorrecta que ha rebut el premi del públic i el premi especial del jurat al festival SXSW, entre d'altres reconeixements. I amb Shiva Baby, Emma Selingman signa una de les revelacions de l'any i que ha destacat al circuit de festivals.

7 de març: «Ane»

Direcció: David P. Sañudo. Guió: David P. Sañudo, Marina Parés. Intèrprets: Patricia López Arnaiz, Mikel Losada. Espanya, 2020. Drama. Lide descobreix que la seva filla adolescent, Ane, no ha dormit a casa, i comença a buscar-la. Plana de l'Om, 18.30 h 5 euros

14 de març: «sAINT FRANCES»

Direcció: Alex Thompson. Guió: Kelly O'Sullivan. Intèrprets: Kelly O'Sullivan, Charin Alvarez. Estats Units, 2019. Comèdia. Després d'un avortament voluntari, la Bridget troba una feina de mainadera. Plana de l'Om, 18.30 h 5 euros

21 de març: «Shiva baby»

Direcció i guió: Emma Seligman. Intèr-prets: Dianna Agron, Glynis Bell, Richard Brundage. Estats Units, 2020. Comèdia. Una noia jueva assisteix a un funeral amb els seus pares i allà coincidirà amb els seus dos amants. Plana de l'Om, 18.30 h 5 euros

28 de març: «hasél, condemnar el missatger»

Direcció: Joan I. Garcia Codina. Catalunya, 2021. Estrena del documental del cineasta manresà. Pablo Hasél fa un recorregut biogràfic de la seva carrera artística i personal. Ell mateix s'explica. Plana de l'Om, 18.30 h 5 euros

uKenya, 2019. Documental. 92 minuts. Format: Blu-ray. Direcció: Maia Lekow i Christopher King. Avui, 20 h. Entrada gratuïta. Es pot obtenir l'entrada numerada anticipadament a www.kursaal.cat. uCineclub i DocsBarcelona presenten avui el nou Documental del mes, The Letter, una producció kenyana de 2019. Akelarre, una estimable i recent pel·lícula basca, recreava un episodi verídic esfereïdor que succeí a principis del segle XVII: l'empresonament i condemna d'un grup de noies acusades de servir al diable. Les caceres de bruixes s'associen indefectiblement a èpoques pretèrites i institucions tan sinistres i ombrívoles com la Santa Inquisició. Però ara ens arriba un altre llargmetratge que s'apropa a aquest fenomen sinistre amb una singularitat més que desconcertant i inquietant: The Letter és un documental que aborda una realitat del segle XXI. La primera pregunta que ve ens ve al cap és inevitable. Com és possible que una dona pugui ser acusada encara de pertànyer a la bruixeria a l'actualitat? El primer film de Maia Lekow i Christopher King respon a aquesta desassossegant qüestió amb una història real tan estremidora com paradigmàtica. Cada any centenars d'àvies que viuen a les comunitats rurals són perseguides a Kenya perquè són identificades com a bruixes. El film segueix l'itinerari traumàtic d'una d'elles, Margaret Kamango, víctima de les intrigues d'un familiar. Però, sortosament, el seu net, Karisa, s'assabenta d'aquesta situació i es trasllada fins on resideix per poder alliberar-la d'un veritable malson. Amb un estil directe i molt proper, Lekow (una directora kenyana que també és cantant) i King (un realitzador australià) ens submergeixen en una odissea apassionant que conforma diferents nivells. The Letter denuncia un sistema brutal (una barreja de supersticions fosques i especulacions econòmiques), mostra el poder il·limitat de l'amor (la lluita aferrissada de Karisa) i esdevé finalment un enaltiment de l'admirable personalitat de la protagonista. Jordi Bordas