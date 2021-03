Un cap de setmana amb Eddie Murphy, l'última de Disney i «Nevenka»

És divendres i és hora de planificar què veure a la tele aquest cap de setmana a la televisió amb l'atenció posada en dues novetats, la proposta de Disney+ «Raya y el Último Dragón» i la comèdia «El Rey de Zamuda» d'Amazon.

A Netflix s'estrena la docuserie «Nevenka», que tracta sobre el cas de Nevenka Fernández, la regidora de Ponferrada que va denunciar l'alcalde per assetjament sexual el 2001. També s'estrena la sèrie d'acció «Dealer», la comèdia «Gossip», el thriller «The Block Island» i «Akelarre», un drama de producció espanyola, ambientada al País Vasc l'any 1609, on un grup de noies són acusades de bruixeria.

A HBO arriba la serie futurista «Raised by Wolfes» i la comèdia juvenil «Generation», a més de la pel·lícula «Shazam».

A Disney Plus s'estrena en exclusiva la pel·lícula «Raya y el Último Dragón», que es podrà veure a través de l'accés Premium, que, simultàniament, també s'estrena als cinemes. Al servei STAR, que ofereix la plataforma, arriba la pel·lícula d'acció «Alita: Ángel de Combate» i les primeres temporades de la sèrie «Homland».

A Amazon Prime Video arriben les comèdies «El Rey de Zamunda», amb Eddie Murphy, i «Jack y su gemela», amb Adam Sandler, i la postapocalíptica «The Priest», amb Paul Bettany i Lily Collins.

Per últim, a Movistar s'estrenen tres produccions dirigides per dones: «La boda de Rosa», de Icíar Bollarín; el drama «Las niñas», dirigida i escrita per Pilar Palomero, i el drama històric «Las espías de Churchill» de Lydia Dean Pilcher.