«París, la meca del parkour», del surienc Biel Macià, premiat als Òmnium VOC 2021

El curtmetratge de ficció 'L'estrany' i el documental 'París, la meca del parkour', del surienc Biel Macià, s'han emportat els guardons principals de la cinquena edició dels premis VOC Versió Original en Català 2021. El certamen, organitzat per Òmnium Cultural, ha lliurat els reconeixements aquest dijous 4 de març a la sala InGràcia de Barcelona. Pel que fa a la categoria Sala Oberta, pensada per impulsar nous projectes audiovisuals encara per realitzar, el guanyador ha estat Documistan. En aquesta edició el jurat ha volgut fer una menció especial per al curtmetratge de ficció Els que callen, destacant-ne la complexitat del debat que obre i la qualitat de les interpretacions.

El president d'Omnium Cultural, Jordi Cuixart, ha destacat el "compromís" de l'entitat per fer de la creació en català un "instrument de cohesió social per reconèixer-nos i repensar-ho tot". Abans de tornar a la presó de Lledoners, on compleix nou anys de condemna pels fets de l'1-O en règim de tecer grau, Cuixart ha afegit: "La cultura és allò que ens protegeix, i també en temps de pandèmia, davant d'aquesta triple crisi social, sanitària, però també democràtica de regressió de drets i llibertats".

De la seva banda, Roser Sebastià, membre de la junta d'Òmnium i una de les impulsores del projecte, ha destacat que "estimar la societat passa per estimar els drets dels seus parlants, i la llengua és una gran estímul per fer créixer l'autoestima col·lectiva". Per això ha assegurat que l'entitat treballa "incansablement" per seguir fent que la llengua i la cultura "enforteixin el sentiment de pertinença des de la diversitat". En aquest sentit ha considerat "clau" el món audiovisual, amb un llenguatge que "fa anys que ha entrat amb força a les nostres vides".

'L'estrany', d'Oriol Guanyabens explicava la història de l'Amadeu (Gerard Pous), que amb nou anys marxa de campaments d'estiu per primer cop. Els primers dies són difícils, però en Nil (Arnau Comas), el monitor més expert, li dóna confiança i l'ajuda a integrar-se al grup. Quan l'Amadeu està trobant per fi el seu lloc dins els campaments, una situació violenta l'obliga a rebel·lar-se contra tot el que ha après. El jurat ha lloat "l'originalitat en la manera com es tracta l'abús infantil sense recórrer a la violència ni al judici", així com "la qualitat de les interpretacions i l'habilitat d'introduir un gir narratiu sorprenent".

Pel que fa al documental de Biel Macià 'París, la meca del parkour', explica com el novembre del 2018 un grup d'aficionats emprenen una aventura cap als suburbis de París amb la idea de superar les fites més emblemàtiques a aquesta pràctica, malgrat que les circumstàncies no siguin fàcils. El jurat n'ha destacat "la desimboltura de la narrativa, la naturalitat dels seus protagonistes i la llibertat que se'n desprèn, així com la capacitat de transmetre que, per explicar una història, no calen molts recursos, sinó fer-ne una utilització desacomplexada i sincera".

Els premis del públic d'aquesta edició han estat per a 'París, la meca del parkour', en documental, i per a 'Emília', en la categoria de ficció.

Els dos curtmetratges guanyadors a les categories de Ficció i Documental s'han emportat un premi en metàl·lic de 4.000 euros, així com el més votat de Sala Oberta, mentre que els dos projectes destacats pel públic s'han endut 1.000 euros cadascun.AC