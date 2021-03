Manresa crea un itinerari audioguiat sobre els bombardejos franquistes

Durant la Guerra Civil, l'aviació franquista, ajudada per les de Hitler i de Mussolini, va executar bombardejos sistemàtics contra una població civil indefensa, que van provocar més de 5.000 morts a Catalunya. Manresa va ser bombardejada el 21 de desembre del 1938 i el 19 de gener del 1939. Les accions van provocar la mort d'un mínim de 35 persones. El 24 de gener les tropes franquistes van entrar a la capital del Bages.



Aquest dijous, a les 7 de la tarda, es presenta a l'Espai Plana de l'Om el nou itinerari audioguiat dels espais de memòria de la ciutat que porta el títol Els bombardeigs de l'aviació franquista sobre Manresa realitzat per l'Associació Memòria i Història de Manresa, promogut per l'Ajuntament de Manresa i amb el suport de la Diputació de Barcelona. Per assistir a la presentació, cal fer reserva de l'entrada, a www.kursaal.cat.





Les portes obertes seran el dissabte que ve, de 17 a 20 h; i el diumenge, de 10 a 14 h. La visita es farà en grups reduïts i seguint les mesures de prevenció. Cal fer reserva a www.manresaturisme.cat a partir de dilluns.