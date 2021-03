Els trapers 31 FAM fan dos concerts a la Stroika, plena amb el públic assegut

S'obren les portes de la Sala Stroika de Manresa i la imatge és impactant. On fa tot just un any hi havia grapats de persones juntes ballant i gaudint de la nit, i bevent, aquest divendres hi havia disposades cadires separades i les barres estaven tancades i sense cambrers. A la primera sessió, a les 6 de la tarda, entren un màxim de 71 de joves i adolescents. Passarà el mateix a la sessió de les 8 del vespre. És el màxim permès amb les restriccions actuals.

Els 31 FAM han exhaurit entrades, però els números són uns altres després de la pandèmia. Alguns dels espectadors recobren la nostàlgia de tornar a entrar en una discoteca i altres ho fan per primer cop, tot i no de la manera que haurien volgut. Els ulls els brillen per un motiu: veure, en directe, el grup sabadellenc 31FAM, que arrasa entre el públic jove amb una música urbana que barreja trap, dancehall, funky i R&B i té una comunitat de fans fidels. És el primer concert a la Stroika després de l'esclat de la pandèmia (fora de la prova de les actuacions a l'hora del vermut del desembre), i en el marc del cicle Curtcircuit. També hi ha previstes actuacions de Koers, Maria Jaume i Núria Graham, Maria Lluïsa i Lluís Cabot, Meritxell Nedderman i Lildami.

Sis nois vestits amb xandall, una taula de so i micròfons que deixen anar una veu distorsionada. Amb això n'hi ha prou en aquesta nova modalitat de fer música. El joc de llums, silencis i efectes sonors feien sinergia amb un públic que, al principi, estava una mica tímid però que es va anar animant a mesura que sonaven els temes potents del grup.

«És una merda tenir-vos asseguts quan podríem estar suant tots juntets i atapeïts». Així lamentaven els integrants del grup la situació que tant cantants com públic han de viure en aquesta nova modalitat de concerts. Després, van fer una dedicatòria «a totes les persones que han patit i segueixen patint el maleït virus».

De cop, els focus de l'escenari s'apaguen, la sala queda en silenci absolut i irrompen uns acords de guitarra. Un so que trenca amb la dinàmica sonora que el concert havia tingut fins aleshores. El grup el presenta com el Berni, guitarrista que va interpretar alguns sons jazzístic i més propis de les balades, però els trapers hi incloïen les seves lletres al damunt. És una mescla de registres musicals que els grups emergents s'atreveixen a demostrar que poden quallar junts. Amb la seva proposta, 31 FAM espera amb deler fer el salt a Madrid: hi actuen el dia 19.

Asseguts i amb mascareta

Els 31 FAM es van acomiadar amb el seu gran tema: Valentina. En un dels seus versos, «Estem al top, roncola al got». Una frase poc oportuna en una discoteca sense barra. El públic va enregistrar totes les imatges que va poder d'aquest bri de semi llibertat, però es va haver de conformar amb omplir la memòria del mòbil amb gent asseguda i amb mitja cara tapada per la mascareta. És tot el que permet, per ara, el format pandèmic dels concerts.