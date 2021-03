Vicenç Lozano presenta el llibre «Íntrigues i poder al Vaticà» a Manresa

La Llibreria Parcir de Manresa acull avui dimarts la presentació del llibre "Íntrigues i poder al Vaticà" (Pòrtic), un acte on l'autor, Vicenç Lozano, excorresponsal de TV3, conversarà amb el llibreter Toni Daura. La trobada començarà a les 19 h i ès oberta al públic, tot i que es recomana reservar plaça a través del correu electrònic activitats@parcir.com.

El llibre de Lozano proporciona al lector les claus per entendre el què es mou en un estat tan petit i amb tant poder com el Vaticà. L'autor dona respostes a qüestions com la Banca Vaticana, la mort de Joan Pau I, el lobby gai i qüestions polèmiques com els documents de Pius XII sobre l'Holocaust, els complots de la ultradreta contra el papa Bergoglio i els escàndols de pederàstia. Per les pàgines del volum hi desfilen personatges com Lech Walesa, Paul Marcinkus, Giulio Andreotti, Paloma Gómez Borrero i Lluís Martínez Sistach.

Vicenç Lozano és periodista i historiador, expert en Itàlia i el Vaticà. Del 1984 al 2019 va ser redactor de la secció d'Internacional de TV3 i va exercir durant dècades com a corresponsal per la televisió catalana. També ha treballat en mitjans com El 9 Nou, Avui, Diari de Barcelona i El País, i ha col·laborat amb la RAI. Al llarg de la seva trajectòria com a periodista ha cobert grans esdeveniments com els macrojudicis a la màfia del 1986, la independència de les repúbliques bàltiques, la guerra dels Balcans i el tsunami del 2004.