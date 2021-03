Una cançó per alçar la veu de les dones

n Des d'ahir al matí es pot escoltar a les plataformes la versió en català de la cançó Sola, de la cantant, pianista i compositora manresana Berta Sala (Barcelona, 1997), que ha enregistrat acompanyada per Magalí Sare, Carolina Alabau i l'avinyonenca Alba Careta. I ahir al migdia ja estava molt contenta: «estic rebent un munt de missatges, de moltes noies, que em diuen que s'han llevat escoltant el tema i que els ha fet sentir super fortes i capaces d'enfrontar-se al que sigui. Això és el que vull que passi quan s'escolti la cançó, i que no sigui una cosa només pel 8 de març, sinó que es vagi integrant a les nostres vides i que les noies trobin la força per plantar cara davant de les agressions masclistes. I animaria els nois a reflexionar, perquè molts no saben el que vivim les dones, no s'ho pensen. M'agradaria que la gent es faci seva la cançó».

Berta Sala va crear Sola d'una tirada mentre estava d'Erasmus a Holanda, el 2018. «Recordo que era una aula, i va sortir la cançó. Havia passat pàgina d'una experiència desagradable i empoderadora, però estant en un ambient diferent, relaxada, vaig visualitzar aquell tros de carrer». I es refereix a dos anys abans quan, amb 18 anys, sempre que passava per un carrer anant cap al Conservatori del Liceu, hi havia dos homes que li deien alguna cosa. «Van ser molt mesos de pensar ´si no t'hi encares, et fas petita, i això és el que ells volen, per dominar-te'. Havia meditat les paraules exactes que els volia dir i va ser alliberador. I m'agradaria recalcar que no és una experiència concreta, sinó que hi ha una estructura social que funciona així», apunta.

Va crear Sola, inclosa en el seu disc de debut Hertogstraat (que va presentar el juliol al Kursaal), en castellà, «perquè a Holanda tenia molts vincles amb gent de parla castellana», però ha volgut fer-ne la versió en català. Els astres han volgut que ara el tema el cantin quatre noies: totes del segell Microscopi, tot i que «ens coneixem força perquè hem estudiat al Liceu o amb l'Alba al Conservatori de Manresa». Amb quatre veus s'aconsegueix encara més, segons Sala, «alçar la veu de les dones. La cançó agafa una altra dimensió». Aprofitant la participació d'Alabau, Sare i Careta, hi ha fet un arranjament de veus: «la introducció i el final és a cappella».

Una experiència pròpia

Sola té una primera part de calma tensa, que descriu una noia que camina pel carrer i detecta alguna cosa que no li agrada, i una segona part d'empoderament: «arriba el dia que et plantes». Es passa de «les claus aferrades» a «si som guapes o no també ho sabem sense vosaltres». Entremig, un solo de trompeta de l'avinyonenca Alba Careta. Berta Sala té una banda integrada per homes (Martí Riera, guitarra; Josep Junyent, baix; i Jordi Junyent, bateria), però ja quan va gravar Sola per al seu disc va buscar una aliança femenina: el solo és del violí d'Àuria Iglesias.

La versió en català de Sola s'ha enregistrat a l'Aviram Estudi de Manresa, i es presentarà en directe dijous en el marc del cicle Som Aquí (vegeu desglossat). Sala destaca que «és un festival en el qual participen artistes molt potents, a les quals admiro». A més, la casualitat ha fet que Sala sigui la pianista de la manresana Sara Roy, la protagonista del concert.

Nominada a artista revelació

Arran de la pandèmia, l'artista manresana ha tingut poques ocasions per presentar en directe Hertogstraat, tot i que comença a lligar bolos per a l'estiu que ve. Ara bé, amb aquest disc competeix per ser l'artista revelació 2020 dels premis Enderrock. Ha arribat a la ronda final de votació, que es clourà el proper 21 de març, al costat de Stay Homas i Marc Amat. «Estic agraïda, perquè és un premi per votació popular», apunta.