El Kursaal celebrarà el Dia Mundial del Teatre amb una funció que serà gratuïta per a actors i actrius

Heu fet teatre algun cop? Estudieu teatre? Al Kursaal de Manresa celebrarem el Dia Mundial del Teatre amb una funció de 'Crimen & Telón' el dia 27 de març a les 20h a la sala gran, tot convidant a veure l'espectacle persones que estudiïn, facin o hagin fet teatre.

Per aconseguir les invitacions caldrà demostrar la faceta teatrera presentant a les taquilles del Kursaal un programa de mà o fotografia d'alguna obra que hagin representat. Amb el material rebut (que també pot ser en format digital) s'elaborarà un vídeo que es projectarà abans de l'espectacle.

El muntatge amb el qual es celebrarà el Dia Mundial del teatre és a càrrec de la Companyia madrilenya d'humor, teatre i música Ron Lalá. Senyores i senyors: queden detinguts com a sospitosos, còmplices o testimonis d'un 'articidi' en primer grau. Tenen dret a riure, plorar, emocionar-se, seguir el ritme de les cançons i no revelar a ningú el final de 'Crimen y telón'. El Teatre ha mort i el detectiu Noir ha de descobrir a l'assassí abans que l'Agència Anti Art reveli el secret del seu fosc passat. Per això recorrerà la història del Teatre a la recerca de veritats ocultes mentre una xarxa de misteriosos personatges conspiren a l'ombra...



'Crimen & Telón' és un homenatge al teatre universal amb forma de thriller de gènere negre, ambientat en un futur pròxim en què les arts estan prohibides i el nostre planeta, convertit en Ciutat Terra, és liderat per una intel·ligència artificial amb un exèrcit de drons. Una recerca contrarellotge en què l'assassí podria ser qualsevol. Fins i tot vostès, senyores i senyors espectadors.

Durant l'espectacle s'aplicaran les mesures recomanades per les autoritats sanitàries, amb una reducció de l'aforament del 50% i l'ús de mascareta durant tota la funció.