L'Ametlla de Merola recupera el cicle de sis espectacles suspès per la pandèmia

El teatre de l'Ametlla de Merola viurà dissabte de la setmana que ve una vetllada especial: el cicle escènic suspès l'any passat a causa de la pandèmia es posarà finalment en marxa amb un programa de mitja dotzena de propostes que començarà amb un muntatge molt adequat per a l'indret que l'acollirà, El silenci dels telers. Després, i fins a finals de maig, artistes com Peyu, Guillem Albà i Jordi Purtí portaran al nucli un conjunt d'espectacles que el convertiran en un dels pols culturals de la comarca del Berguedà durant els mesos de primavera.

Entre la infinitat de previsions que la pandèmia va enviar a la paperera hi havia el Cicle de Teatre de Primavera que organitza l'Associació Cultural Esplai de l'Ametlla de Merola. L'entitat, però, ha pogut refer els plans i reprogramar el calendari d'actuacions, en el que hi figuren alguns dels noms capdavanters de l'escena catalana. Així mateix, es manté la possibilitat d'adquirir uns abonaments per gaudir d'una part del repertori a més bon preu.

Les dones de les colònies

Una de les nombroses víctimes del confinament en el camp del teatre va ser El silenci dels telers, produïda i protagonitzada per la gironellenca Maria Casellas. Després de quedar escapçada la gira per Catalunya, mica a mica es va anar resituant en el calendari i el dia 20 de març obrirà el cicle merolenc. L'obra explica com era la vida de les dones a les colònies textils al llarg de poc més d'un segle, amb Andrea Portella i Maria Casellas a l'escenari.

El clown Guillem Albà proposa a Calma! (27 de març) una reflexió còmica sobre les presses amb les que vivim. Després de Setmana Santa, el 10 d'abril, serà el torn de l'obra 36 preguntes que faran que t'enamoris, amb Lara Correa i Xavier Alomà en el paper de dos individus que se sotmeten a un curiós experiment sociològic sobre l'amor. El 24 d'abril, el popular Peyu presentarà el monòleg L'home orquestra, que fa un homenatge paròdic a aquesta figura clàssica de les festes majors.

Al maig es faran dos espectacles més. El dia 8, Una altra estrena, de Clara Solé, una peça de teatre musical que revisita els grans clàssics del gènere. Finalment, el dia 29, l'Orquestra de Cambra de l'Empordà representarà Desconcerto, una idea de Jordi Purtí que crea un divertit concert de música clàssica inesperat, amb els intèrprets en moviment.