Cabrianes, pel davant i pel darrere

Arribes a Cabrianes venint d'Artés i, des de fa un any, a la paret de la rectoria, davant per davant de l'església de Sant Ramon, hi ha pintada la fàbrica de Cal Berenguer. Venint de Sallent (ara només pel camí dels horts, perquè el pont des de l'eix del Llobregat està tallat per les obres d'ampliació), el primer que es veu de Cabrianes és la fàbrica, però a la gran façana lateral de la primera casa del poble l'artista Txema Rico (Rubí, 1965), que fa gairebé 40 anys que està establert al Bages, hi està pintant l'església. És just el joc contrari de l'altra banda del poble, que amb aquestes dues aportacions artístiques es mostra alhora pel davant i pel darrere. Com diu Benjamí Oller, impulsor del projecte des de l'OTP (Òrgan Territorial de Participació) i l'Associació de Veïns de Cabrianes, l'obra es podria titular perfectament Spòiler.

Cabrianes ja tenia un mural a la façana del Centru: el van crear en directe Càndida (projecte de Josep Berenguel i Quim Moya) en la inauguració de l'equipament cultural, i ja hi havia la intenció d'ampliar la col·lecció quan Rico (vinculat al poble perquè el seu fill gran, Teo, va ser alumne de l'escola bressol) va manifestar, arran de l'assistència a un espectacle, les ganes que tenia de pintar la gran paret de la primera casa del poble venint de Sallent.

El primer que va posar sobre la taula Benjamí Oller és :«Què hi pintem?, perquè no volíem generar polèmica, sinó que fos una obra per a tots els públics». I, en segon lloc, es va buscar «una façana més fàcil». La casa de l'entrada venint de Sallent és un habitatge de pisos i, per tant, calia convèncer primer els veïns. Per això es va decidir començar per una façana pública, i es va escollir la de la rectoria (de 8 x 10 metres), ben visible quan s'arriba a Cabrianes venint d'Artés. «Mossèn Pere Soldevila no va tardar ni dos segons a dir que hi féssim el que volguéssim», destaca Oller.

I, buscant temàtiques que identifiquessin el poble bagenc, escollir va ser fàcil: els gegants i la fàbrica, on han treballat molts cabrianesos. Amb aquest mural fet, que provoca que molts ciclistes i conductors s'aturin per fer-hi fotos, ara sí que li ha tocat el torn a la façana de l'altra banda del poble (de 14 x 11 metres). «La resposta dels cabrianesos ens ha empentat a continuar el projecte, i també ha estat més fàcil explicar què volíem fer als veïns dels pisos», apunta Oller. Aquests estan encantats per com els hi llueix ara la gran façana, i han establert molt bona sintonia amb l'artista: el conviden a fer la cervesa o el cafè. «També venen altres veïns a mirar. És una feina molt agraïda», destaca Txema Rico. En aquest mural, hi haurà dues curiositats ben locals: el Nuc, el gos del Casiano, un dels veïns; i el clauer de l'extingit festival de fotografia Clic.

L'artista, que fa anys que imparteix un taller del CIO de Manresa que ha donat com a fruit obres d'art urbà com la de l'antic edifici de la Cambra de Comerç, exposa que en la creació dels seus murals, «que tenen un estil més aviat clàssic, renaixentista», sempre busca que «dialoguin amb l'entorn. No poso les finestres al mig del cel, sinó que les integro a l'obra». A Rico encara li queden unes setmanes de feina, i es preveu fer la inauguració conjunta de les dues obres per les festes de primavera, al maig.

L'OTP i l'Associació de Veïns de Cabrianes impulsen una programació escènica continuada i de qualitat al Centru i consideren que el projecte d'art urbà «és també un espectacle, però mentre que els que s'escenifiquen són efímers, aquest queda per sempre». Per això, la idea, que dependrà de la disponibilitat econòmica, és ampliar la col·lecció de murals per fer-ne un atractiu turístic. Per al mural de davant de l'església han comptat amb l'esponsorització del Forn de Cabrianes, Stradivarius i Josep Gonfaus, l'actual propietari de la fàbrica del Cal Berenguer. A la intervenció del cantó del riu hi han col·laborat la Planta de Sallent de Containers del Berguedà i el festival Clic. En tots dos casos, hi ha fet aportacions, a més de l'OTP i l'entitat veïnal, l'Ajuntament de Sallent.

«el teatre de la vida»

L'artista Txema Rico explica que sol pintar telons de teatre als seus murals perquè «han de fer de fons de la vida que passa, i això és molt de teatre». Els gegants Mundeta i Jepet ensenyen la fàbrica i els horts al mural pintat davant de l'església; i una família intergeneracional que representa els cabrianesos obrirà el teló que mostra el temple parroquial a l'altra banda del poble.