El Teatre de l'Aurora d'Igualada engega una campanya per convidar els professionals sanitaris al teatre

El Teatre de l'Aurora d'Igualada ha donat a conèixer aquest dijous la campanya 'Hi ha gestos que deixen marca' per agrair al personal sanitari de l'Anoia la tasca realitzada durant els mesos de pandèmia. El 12 de març es compleix un any del confinament de la Conca d'Òdena i, per això, la sala ha engegat aquesta campanya perquè els anoiencs convidin al teatre als professionals sanitaris adquirint invitacions especifiques per a ells.

En concret, els ciutadans podran comprar entrades per als professionals de la salut i el teatre farà arribar aquestes invitacions a les direccions del Consorci Sanitari de l'Anoia i del Servei d'Atenció Primària de l'Anoia. Per cada invitació que comprin els espectadors, l'Aurora n'aportarà una altra.

El març de 2020 la Conca d'Òdena es va convertir en l'anomenada 'zona zero' de l'expansió de la covid-19 a tot Catalunya i va viure el primer confinament perimetral del país. Des del Teatre de l'Aurora expliquen que volen "reconèixer la feina i la dedicació dels professionals sanitaris de la millor manera que sabem: amb teatre". La campanya de reglar entrades també compta amb el suport de les empreses locals Ultramàgic i Grup Carles.