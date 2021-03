Mor el fotògraf Joan Villaplana a l'edat de 84 anys

ARXIU PARTICULAR

Joan Villaplana i Xarpell, la segona generació d'una saga de fotògrafs encara avui establerta a Manresa, va morir ahir dijous a la seva ciutat natal a l'edat de 84 anys. Conegut per la seva dedicació a l'ofici dels pares, i que també han seguit els fills, va destacar per ser una persona vitalista i innovadora, un pioner en l'ús del color i un gran especialista en l'art del retrat. «Hi ha molts manresans que van passar per l'estudi», va destacar la seva filla Laura.

«Era una persona oberta a la vida, a la seva professió i un home molt generós», va apuntar Laura Villaplana, que juntament amb els seus germans Joan i Anna també van recollir el testimoni del pare i es dediquen a la fotografia. Els pares de Joan Villaplana i Xarpell van regentar l'estudi dels magatzems Can Jorba, i posteriorment van obrir l'estudi del número 17 del carrer Born, a l'edifici modernista de la Buresa. Sempre atent a les novetats que periòdicament feien evolucionar el món de la fotografia, Villaplana, tot i que ja jubilat, va estar actiu fins el darrer moment, i sovint se'l podia veure fent fotografies de paisatge, una de les seves grans passions.

L'enterrament en la seva memòria tindrà lloc aquest dissabte, 13 de març, a les 11 del matí a l'església de Crist Rei.