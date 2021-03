Quan la música venç les dificultats

Malgrat tots els malgrats, l'Orquestra Simfònica del Conservatori de Música dels Pirineus, que agrupa alumnes de Berga, Puigcerdà i la Seu d'Urgell, oferirà demà (18 h) el seu concert anual, que enguany s'escau a Berga. I, a més a més, farà doblet perquè, gràcies a l'esponsorització (de l'empresa elèctrica PEUSA i la Germandat de Sant Sebastià), hi haurà un segon concert, el 27 de març (18 h), a la Seu d'Urgell, on ja es va fer l'any passat. «Es va fer just abans del confinament», recorda el director del projecte, Oleguer Aymamí, afegint que «va ser l'avantatge de treballar en aquestes dates que es pogués fer tot tal i com estava previst». El projecte de l'orquestra simfònica es concentra durant l'inici d'any, de gener a març, i es fan assajos intensius tres dissabtes, en diferents seus, i es culmina amb el concert.

Però, a principi d'aquest curs, arran de les dificultats derivades de la pandèmia, es va plantejar si es tirava endavant el projecte de l'orquestra simfònica. Aymamí es va mostrar partidari, «com també faig amb la resta de compromisos professionals, d'encarar-lo per fer-lo possible, malgrat que després potser ens haguéssim de fer enrere. I crec que vam fer bé, tot i que, amb el tancament de les escoles de música del gener, hem hagut de començar els assajos més tard». També el director del Conservatori pirinenc, Xavier Llobet, creu que «en un any de circumstàncies, suposo que ens en sortirem».

L'orquestra simfònica dels alumnes de música pirinencs ha arribat a estar formada per una setantena de músics, ja que, fins ara, es procurava que hi participessin «com més alumnes millor». Però aquest any s'han reduït les places a 30, i també s'han limitat els instruments de vent, perquè es toquen sense la mascareta posada. Els professors han fet la selecció escollint els dels cursos més avançats: «que tenen més hàbit de lectura i assaig, i així l'Oleguer ha pogut aprofundir més en les obres. Treballar amb ell és un plus per als nostres alumnes, perquè té una gran experiència en la direcció i és una persona jove que aporta molta energia i hàbit d'assaig, de manera que incideix en els matisos, en les interpretacions que requereixen les peces», destaca Llobet. Aymamí, que també és viol·loncelista, és especialista en música barroca i, entre altres projectes, dirigeix l'Ensemble Exclamatio.

Ha preparat un repertori que ha titulat Retaule de sons, «perquè són quatre peces molt diferenciades entre elles i evocaran diferents sensacions. Serà potser un punt més reflexiu, espiritual, també producte dels temps que corren», apunta Aymamí. De Bernat Vivancos (1973), que va ser director de l'Escolania de Montserrat, s'intepretarà Aeternam; una simfonia de Johann Stamitz (1717-1757), «escrita per a una mida d'orquestra com la nostra»; el Valse Triste de Jean Sibelius (18-65-1957); i Fratres, de l'estonià Arvo Pärt (1935).

El concert de Berga, inicialment previst al Teatre Municipal, s'ha traslladat a l'església de Santa Eulàlia, que ofereix una millor acústica, i també perquè «el repertori és més adequat per a un temple». Amb la capacitat limitada al 50%, es preveu que hi puguin assistir unes 200 persones. Està adherit a la campanya Accions 14M per recaptar fons per a l'Associació pro Disminuïts Psíquics del Berguedà.