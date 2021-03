La fotografia torna a envair Igualada

El disgust que va tenir fa un any quan la pandèmia va escapçar el certamen a mig fer només és comparable a la satisfacció amb què constata enguany la complicitat del públic. Ramon Muntané, l'ànima del FineArt, el festival de fotografia que se celebra cada any a Igualada, recorre les estances del Museu de la Pell com un nen amb sabates noves: la novena edició està en marxa, malgrat les restriccions, i a partir de dilluns, a més, amb la possibilitat que hi pugui anar gent d'arreu del país.

«Vam haver de tenir les exposicions confinades fins a la segona quinzena de maig», recorda: «i ja aleshores, quan desmuntàvem, vam començar a imaginar l'edició del 2021». El resultat d'aquest afany de previsió és un Fine Art amb 40 projectes penjats a les parets de 12 espais de la ciutat, fins al 21 de març. El treball de l'Agrupació Fotogràfica d'Igualada i l'Ajuntament ha donat el seu fruit.

«El 2019 vam tenir 37.000 visites, l'any passat, amb menys dies, 34.000», explica Muntané, raonablement optimista amb la xifra final d'aquesta edició. En algunes sales, de fet, ja s'hi han vist cues des que les exposicions van obrir portes.

Un dels grans atractius del Fine Art d'enguany és l'exposició més gran que ha acollit el festival en tota la seva història: les 170 fotografies de Cespedosa, títol de l'imponent treball de Juan Manuel Castro Prieto, que el 2015 va rebre el Premi Nacional de Fotografia atorgat pel Govern espanyol. «L'autor fa un recorregut per la història dels seus ancestres, al poble salmantí de Cespedosa de Tormes», apunta Muntané.

Cespedosa és l'estació final del trajecte de pràcticament quatre dècades que, de forma intuïtiva, Castro Prieto ha anat traçant per donar testimoni de la vida, els paisatges, els objectes i la memòria dels seus avantpassats. En el primer àmbit, en una paret de la sala de les Encavallades, atapeïda de fotografies familiars delimitades amb els marcs originals, destaca el retrat de l'avi Isidoro. Una figura prototípica d'un país i d'un temps que encara perviu en detalls i costums, tal com ens ensenya l'autor al llarg d'una mostra que no s'ha vist mai a Catalunya.

«Quan la va estrenar i va començar a fer gira, el 2017, ja la vam voler portar al Fine Art», recorda el director del festival, «però ell va especificar que la volia ensenyar sencera, i per això no l'hem pogut dur fins ara». Muntané afegeix que «tot és fotografia analògica, amb una càmera de plaques, la Tizona, i digilització posterior».

Castro Prieto reflecteix «la realitat dels anys 70 i 80 a Castella», apunta Muntané, un paisatge humà i cultural que «és el que hi havia aquí als 60 i 70». En el trajecte per l'exposició es poden admirar còpies de gran format que tenen «una definició brutal». No en va, el madrileny és conegut i apreciat com un revelador de gran talent i capacitat tècnica a qui solen visitar grans noms de la fotografia espanyola per obtenir un millor resultat del seu treball.

Un any més, el Museu de la Pell és l'epicentre del certamen com a seu d'una dotzena d'exposicions. I en dos espais molt propers, com són l'Adoberia i l'Adoberia Bella, hi ha dues i cinc mostres, respectivament. Els altres dos grans nuclis són l'Escorxador, on hi ha ubicats 11 projectes, i el centre de la ciutat, amb sis equipaments.

«Com cada any, hi ha diversitat d'estils i de temàtiques», indica Muntané. L'eclectisme fundacional del FineArt permet oferir a l'espectador exposicions tan diverses com la fusió de moda i natura de Les passejades del confinament de Carmen Dacal, la fotografia antiga de Barcelona de Narcís Darder, el recorregut per l'univers sahrauí de Bernat Millet, els escenaris de la violència masclista retratats per Jesús Montañana, els retrats de primats concebuts com a retrats de família de Montserrat Pallàs, la vida del poble dels Mundari (Sudan del Sud) d'Ana María Robles, la mirada de 360 graus del far de Calella que fa Guillem Torné Agustí i les simetries de l'Eixample d'Òscar Xarrié, entre moltes altres.

I, en clau local, tenim les fotografies de l'Arxiu Comarcal de l'Anoia i els concursos dels Premis Ciutat d'Igualada, el 70è Trofeu Pell i el concurs d'Instagram.